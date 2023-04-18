Злоумышленников ищут Фото: Василий Вахрин

В Ставрополе объявили план "Сирена" после стрельбы, о которой сообщали читатели "КП-Ставрополь". Полицейские ищут людей, расстрелявших водителя "Лады-Веста" около итальянского ресторана на улице Доваторцев.

Перестрелка в Ставрополе у ресторана на улице Доваторцев - Космонавтов

Инцидент произошел после полуночи. Неизвестные изрешетили машину, в которой был человек, и скрылись на трех автомобилях – на "Приоре", "Калине" и "Рено-Логан". Потерпевшего увезли в больницу с огнестрельным ранением в шею, но спасти его не удалось. Личность убитого установлена: это 33-летний житель Ставрополя.

Фото с места ЧП: Telegram-канал "Нетипичный Ставрополь"

Место, где было совершено преступление: Яндекс.Карты

По информации "КП-Ставрополь", на месте работают правоохранительные органы. СУ СКР по Ставропольскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Убийство общественно опасным способом".

– Сотрудниками полиции города Ставрополя приняты меры к задержанию лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. В настоящее время оперативниками проводятся розыскные мероприятия, – передает пресс-служба ГУ МВД по Ставрополью.

Если вы что-то знаете о происшествии, сообщите в полицию или следственные органы по телефонам 02 или 102.