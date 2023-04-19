Многодетный отец обманул военкомат, чтобы уехать на СВО. Теперь его наградили медалью

Учитель отправился в зону СВО добровольцем. Фото: Александр КОЦ

В Дагестане медалью имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи» наградили Алибега Казанбиева, отца пятерых детей, школьного учителя истории и добровольца-участника СВО. Высокую награду земляку, совершившему подвиг в зоне проведения специальной операции, вручил лично глава республики Сергей Меликов.

- Много лет Алибег преподает историю в школе, рассказывает детям о Великой Отечественной войне, героизме наших солдат и ужасах нацизма. И когда над Россией снова нависла угроза, остаться в стороне он просто не мог. Своим примером скромный учитель вдохновлял ребят на поле боя и достойно представлял родной Дагестан, - сказал глава Дагестана.

Фото: пресс-служба администрации Главы РД

К слову, чтобы стать участником СВО, 57-летнему Алибегу Казанбиеву пришел пойти на обман. По мобилизацию он не попадал, многодетном отцу пришлось скрыть от комиссии в военкомате, что он не так давно перенес серьезную операцию на ноге. Осенью 2022 года рядовой Казанбиев попал в зону проведения спецоперации, а спустя два месяца отважный житель дагестанского Каспийска вызвался выполнить задачу, связанную с особым риском для жизни.

В конце января 2023 года Алибег Казанбиев в составе небольшого подразделения совершил 20-километровый пеший марш в деревню Лобковое Запорожской области. Почти сутки им пришлось передвигаться под массированным пулеметно-минометным обстрелом. Подразделению удалось не только сохранить полную боеспособность, но и занять стратегическую позицию. В первую ночь рядовой Казанбиев вдвоем с напарником около 8 часов удерживали противника, который пытался пробраться в тыл позиций подразделения. Личный состав две недели не сдавал позицию, ежедневно попадая под минометный обстрел противника и сталкиваясь с ночными атаками диверсантов.

В безопасную зону подразделение было выведено 10 февраля. Участников операции представили к государственным наградам.

Многодетный отец, кандидат исторических наук, учитель школы №2 города Каспийска, Алибег Казанбиев был удостоен ордена Мужества за образцовое исполнение патриотического долга, смелость и решительность, проявленные при обороне стратегически важной позиции в деревне Лобковое Запорожской области.

Алибег Казанбиев. Фото: стоп-кадр видео.

Пока отважный учитель находился в зоне СВО, особой поддержкой для него были письма школьников.

- Кому-то, может, кажется, что детские письма это мелочь, но это не так. Мне командир роты и другие сослуживцы приносили их пачками, говорили, раз вы учитель, то и отвечайте детям. А письма то были со всех уголков нашей страны: с Дальнего Востока, Удмуртии, Нальчика, из Питера, Москвы... Мы с парнями рассаживались, и я им вслух читал эти письма… Представляете, у взрослых мужчин на глазах появлялись слезы, и они прятали лица в ладонях, - рассказывал журналистам Алибег Казанбиев.

Продлевать контракт доброволец не стал – прооперированная нога болела все чаще, а пятеро родных детей, старшему из которых всего 10 лет, очень просили, чтобы папа поскорее вернулся домой.