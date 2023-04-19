Восстановить пальцы невозможно: эскалатор засосал кисть 4-летнего мальчика в Махачкале

В Махачкале мальчику засосало кисть руки: эскалатор оторвал ему пальцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане следователи проводят проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка на эскалаторе. ЧП произошло 18 апреля в одном из ТЦ по проспекту Имама Шамиля в Махачкале. Об этом сообщили в МВД по республике.

В результате некорректной работы конструкции, кисть мальчика засосало, а пальцы раззможило и оторвало. По данным регионального минздрава - ребенку 2 года. Врачи уточнили, мальчика экстренно госпитализировали, кровотечение удалось остановить, а хирурги сразу приступили к операции.

- Восстановить пальцы после разможжения было невозможно. Состояние ребенка сейчас стабильное, его жизни ничто не угрожает, - прокомментировали здоровье мальчика в пресс-службе ведомства.

Следователи следственного отдела по Советскому району города начали процессуальную проверку, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: СУ СКР по РД

И напомнили, что в общественных местах детей окружают потенциально опасные конструкции, из которых наибольшую опасность представляют - эскалаторы и детские аттракционы, а также электроприборы и техника высоких температур. Родителям стоит быть предельно бдительными!

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ В начале года, 3 января на станции МЦК «Окружная» в Москве, произошла страшная трагедия. 11-летний мальчик ехал ехал вверх по эскалатору. Ребенок устал и положил сначала руку, а потом и голову на движущийся поручень. Над эскалатором прикреплены стеклянные панели, отделяющие его от конструкции второго этажа.

Москва. Эскалатор станции «Окружная» МЦД-1, на котором 3 января серьезно пострадал 11-летний мальчик, голова которого при движении попала под навесную конструкцию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ближе к концу эскалатора пространство между стеклом и движущимся поручнем эскалатора сужается - именно в эту ловушку попал мальчик, его голова застряла, а лестница тянуло вперед и травмировала лицо. Мальчика удалось спасти, он пошел на поправку.

В эту западню и угодил мальчик: между стеклянным навесом и лентой эскалатора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А в Твери подросток стоял у эскалатора, потом повис на перилах, но не смог удержаться и сорвался вниз. К счастью он остался жив, но в результате падения мальчик получил перелом ноги. Момент падения попал на камеру видеонаблюдения.

Тогда очевидцы ЧП разошлись во мнениях. Одни уверяли, что мальчик катался на перилах и упал, а другие предположили, что у ребенка в эскалатор затянуло куртку.

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