Как ставропольские банки справились с санкциями

Банки смогли преодолеть трудности благодаря новым предложениям Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году банковская система России столкнулась с серьезными испытаниями из-за давления на экономику. Однако уже сейчас можно наблюдать, что ситуация стабилизировалась благодаря уникальным предложениям и мерам поддержки. Как развиваются ставропольские финансово-кредитные учреждения в 2023 году и что они предлагают своим клиентам – рассказали участники «Деловой пятницы» на Радио «Комсомольская правда».

Участники «Деловой пятницы» Фото: Антон СОКОЛОВ

ЛИМИТ ПО ИПОТЕКЕ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ВЫРОС ВДВОЕ

Одной из главных проблем для банков в 2022 году стала так называемая «волатильность ставки»: проценты на кредиты, ипотеку и вклады в значительной мере то росли, то падали. Особенно это ощущалось в первой половине года, отметил заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрий Корякин. Но во второй половине 2022-го ситуация на Ставрополье улучшилась, в том числе за счет ввода нового жилья. Регион занял по этому показателю второе место в округе, застройщики сдали 1,6 млн квадратных метров жилья.

– Клиенты активно пользовались стандартной ипотекой и ипотекой с господдержкой. Последний вид жилищных займов был особенно популярен из-за низкой ставки, которая достигается за счет субсидирования. А, также благодаря двукратному увеличению лимита в регионах, ведь за 6 млн рублей можно купить достойное жилье, – поделился Дмитрий Корякин.

Дмитрий Корякин - заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Ставропольского филиала ПСБ Фото: Антон СОКОЛОВ

ОНЛАЙН-РЕЖИМ: БЫСТРО И УДОБНО

Основные усилия банков нацелены на улучшение сервиса и цифровизацию услуг. Об этом, в частности, упомянул заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов. Сейчас оформить ипотечный кредит можно за одно посещение банка, которое отнимет всего полчаса. С таким тезисом согласился и представитель ПСБ.

Роман Чеканов - заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка Фото: Антон СОКОЛОВ

- Упор делается на цифровизацию услуги. Мы сокращаем кредитно-обеспечительную документацию, это удобно и банку, и, в первую очередь, клиентам. Они могут дистанционно оформить отчет об оценке, это пользуется высоким спросом. В онлайн-режиме можно самостоятельно оформить полис страхования - рассказал Дмитрий Корякин

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОПЦИИ

Большое разнообразие ипотечных программ на Ставрополье предлагает банк «Кубань Кредит», активно работающий по всем направлениям, в том числе по сельской ипотеке, и по льготной IT-ипотеке, которая после реформирования, как отметил представитель Ставропольской дирекции КБ «Кубань Кредит» ООО Андрей Тимофеев, стала более доступной для регионов.

– В сентябре банку исполняется 30 лет, и за это время мы добились главного - расположения клиентов. В прошлом году вошли в топ ипотечных банков России по объему выдачи займов. Этого мы достигли благодаря широкому перечню программ на покупку квартир, домов, земли и коммерческой недвижимости. Хотелось бы еще отметить, что у банка «Кубань Кредит» работают программы лояльности с агентствами недвижимости Ставропольского края, чьи клиенты получают скидку к базовым кредитным ставкам по покупке жилья на вторичном рынке. Кроме того, в банке «Кубань Кредит» можно оформить ипотеку уже с 18 лет на срок кредитования до 50 лет. Не стоит бояться большой цифры. Этот срок позволяет людям даже с небольшим доходом обеспечить себе комфортный платеж и рассчитывать на приобретение собственного качественного жилья. Еще одно преимущество - это отсутствие обязательного страхования жизни и здоровья заемщика по всем ипотечным программам и это никак не влияет на процентную ставку - отметил Андрей Тимофеев.

Андрей Тимофеев - директор Ставропольской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» Фото: Антон СОКОЛОВ

Много кто соглашается, что для таких больших сумм нужна надежная страховка. Сбербанк решил облегчить выбор услуг.

– Мы объединили все действующие услуги – страхование жизни, страхование недвижимости и так далее. Благодаря нашему конструктору «Защита на любой случай» клиент может выбрать опции, которые ему нужны, и застраховать себя от травмы, потери работы или финансов, – отметил представитель Сбербанка Роман Чеканов.

Санкции внесли изменения не только в развитие ипотечных программ. Банки пересмотрели под нужды клиентов и потребительские кредиты. Условия стали настолько комфортными, что их предпочитают чаще, чем профильные займы. Особенно это касается автокредитов.

– При оформлении автокредита на клиента накладывают дополнительные затраты: например, страхование Каско и страхование жизни. Да и ставка зачастую выше. ПСБ под эти нужды выбирают, как правило, обычные потребительские кредиты. А такие категории заемщиков как госслужащие, военные, учителя, врачи, работники оборонно-промышленного комплекса могут получить кредит с более низкой процентной ставкой. И если первый год они платят исправно, ставка еще уменьшается – на один процент ежегодно в течение трех лет - рассказал представитель ПСБ Дмитрий Корякин.

На Ставрополье среднее количество кредитов на одного заемщика увеличилось на 0,1 единицы по сравнению с 2021 годом. Относительно небольшой рост числа займов в крае, как считают эксперты Национального бюро кредитных историй, показывает, что региональный рынок розничного кредитования стабилен даже при экономических потрясениях.

В «Кубань Кредит» помогают клиентам избежать превышения долговой нагрузки, для этого каждую заявку тщательно изучают службы верификации и андеррайтинга.

– Важно помочь клиенту финансами и не допустить превышения долговой нагрузки, ведь это напрямую влияет на качество его жизни и возврат денежных средств. Чтобы отвечать индивидуальным требованиям заемщиков, «Кубань Кредит» разработал широкую линейку потребительских кредитов. Клиенты могут взять в банке средства по ставке от 8% годовых. Для тех, кто любит, чтобы деньги были под рукой, банк предлагает выгодную кредитную карту с льготным периодом до 110 дней, хорошим кешбэком и возможностью снимать до 10 тысяч рублей в банкоматах, – пояснил Андрей Тимофеев. – В наши планы на 2023 год входит расширение сети в Ставропольском крае, что добавит доступности и комфорта в обслуживании для местных жителей.

Оценке кредитного потенциала клиентов уделяет большое внимание и Сбербанк. Любой человек имеет возможность получить сведения, какую сумму ему готовы дать в банке. Причем это можно узнать еще до прихода в отделение, через приложение. Кроме того, у клиентов Сбербанка есть возможность взять деньги взаймы на короткий срок без оформления кредитных карт – услугу назвали «Деньги до зарплаты». Заемщик берет определенную сумму и отдает ее с первой зарплаты, выплатив минимальный процент.

СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ

Безоговорочным лидером по сбережению средств на Ставрополье остаются вклады. Сегодня более 200 тысяч жителей Ставрополья держат вклады в Сбере. Вместе с тем, Драгоценные металлы и золото в частности остаются одними из самых надежных и стабильных инструментов инвестирования. Купить, например, золото можно как в виде слитков и инвестиционных монет в офисах банков, так и онлайн благодаря Обезличенному металлическому счету. Всего за прошедший год в Ставропольском крае было открыто более 6 000 новых ОМС Сбера. Наибольший прирост спроса пришелся на палладий и серебро. Число открытых счетов с этими металлами на Ставрополье увеличилось на 20% и 14% соответственно.

– Особое место в линейке продуктов Сбера занимает вклад «Хорошее начало» для получателей пенсии на карту. Думаю, ни для кого не секрет, что большинство пенсионеров хранят свои сбережения «под матрасом», попросту теряя на инфляции. Специально для них мы подготовили простой и удобный способ не только сохранить свои средства, но и преумножить их благодаря повышенной ставке на первый год, – поделился Роман Чеканов.

КСТАТИ

Заместитель министра экономического развития Ставропольского края Евгений Полькин отметил, что в регионе действует ряд программ по поддержке малого и среднего бизнеса. К примеру, в центре поддержки предпринимательства проводят ликбез для начинающих участников рынка и консультируют их по сложным вопросам. Кроме того, уже 12 лет работает Краевой фонд микрофинансирования, который помогает предпринимателям денежно.