На Ставрополье пенсионера осудили за самооборону от беснующегося внука-геймера

Суд признал пенсионера виновным в преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае 63-летнего пенсионера признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему внуку. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Летом 2022 года к Сергею Анатольевичу часто захаживали внуки. Деду с бабкой это только в радость, но незадолго старший из внучат стал вести по-хамски. Нередко грубил, холодно относился к старшим и замкнулся в себе.

Вечера дети проводили за видеоиграми и часто психовали по малейшему поводу. В этот раз приступы ярости была вызвана неисправностью компьютера, старший внук недовольно бил по столу мышкой и громко матерился.

Сергей Анатольевич вмешался в ситуацию и попросил геймера вести себя потише и корректнее. И это сильнее раззадорило внука, который стал браниться на дедушку, а после и вовсе несколько раз ударил его по ногам. Затем он повалил пенсионера на пол и попытался взять его на удушающий, но тот вырвался.

В короткую паузу в стычке геймер побежал за кроссовками, а Сергей Анатольевич вооружился ножом из тумбочки. На допросе он признался, что не думал применять его против своего внука – он надеялся, что это отпугнет мальца. Но внук вернулся с башмаками, напролом бросился на дедушку и напоролся животом на лезвие.

Согласно выводам экспертизы, нож не задел внутренние органы. Дедушка отвез раненого внука в больницу, где ему оказали медпомощь. После инцидента подросток осознал, что виноват, и попросил прощения у пожилых родственников. Но здравая мысль пришла слишком поздно – следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Долго считалось, что пенсионер умышленно ударил подростка, но это опровергли все свидетели и потерпевший.

Накануне Кочубеевский районный суд приговорил Сергея Анатольевича к двум годам условно.