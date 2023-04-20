Подозреваемый в жестоком убийстве 10-летней девочки в КЧР признал свою вину. Фото: соц.сети

15-летний подросток, которого задержали после зверского убийства 10-летней школьницы в Карачаевске дал признательные показания. Школьник признался в содеянном. Как рассказал «КП-Северный Кавказ» представитель МВД республики, задержанный признал свою вину полностью.

Убийство 4-классницы произошло сегодня днем, 20 апреля 2023, девочка вышла в магазин за мороженым в 13 часов дня, но пропала. Родители бросились искать ее, но обнаружили спустя несколько часов зарезанной. На место ЧП приехали следователи и криминалисты.

В список подозреваемых попал 15-летний подросток, сосед девочки, который учился с ней в одной школе. Полицейские задержали школьника, однако тот свою причастность к убийству не признавал. Позже он все же сознался в жестоком убийстве своей 10-летней соседки.

Убитая горем мать девочки. Фото:скриншот видео

Тело девочки обнаружил отец в соседской квартире. По одной из версий, родственник нашел дочь без одежды, а мать девочки узнала об этом позже. Убийца пытался замести следы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Карачаево-Черкесии убили ученицу 4 класса

На месте ЧП работают следователи и криминалисты