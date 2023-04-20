В Ставропольском крае ФСБ задержала сторонника ИГ*, планировавшего теракт в аэропорту

На Ставрополье задержали мужчину, который готовил теракт в аэропрту Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Ставрополье сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ*, который готовил теракт в месте пребывания большого количества людей в Минеральных Водах. Задержанный планировал совершить взрыв в аэропорту. Правда, свершиться преступлению помешали правоохранительные органы.

— ФСБ России на территории Ставропольского края пресечена противоправная деятельность гражданина РФ - сторонника международной террористической организации (МТО) ИГИЛ*, – сообщили в информационном центре ФСБ России.

Дома у россиянина нашли компоненты самодельного взрывного устройства – именно эту бомбу он хотел взорвать в аэропорту Минвод. Кроме того, сотрудники нашли средства конспиративной связи с террористами на Ближнем Востоке. Именно через них злоумышленник связывался с преступниками и получал указания.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Гражданин признался, что закупил все необходимое для взрывчатки, чтобы устроить взрыв в аэропорту. В момент задержания он разведывал обстановку на объекте.

О планах злоумышленника уже стало известно сотрудникам ФСБ. Игиловца взяли без проблем, а теперь ему грозит срок за подготовку к совершению преступления. После расследование судьбу гражданина решит суд.

Ранее ФСБ задержала жителя Ставрополья, которого заподозрили в работе на украинские спецслужбы. Информация подтвердилась, возбуждено уголовное дело за госизмену.

*ИГ (ИГИЛ) – запрещенная в России террористическая организация