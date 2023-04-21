«КП» посетила консультации по поступлению в театральные вузы на Ставрополье

Тот, кто успешно пройдет отбор, будет рекомендован к поступлению в ГИТИС. Фото: mts.ru

Встречи абитуриентов в регионах с педагогами ГИТИСа проходят уже не первый год в рамках сотрудничества театрального института и проекта МТС «Поколение М». Такой формат создает более равные шансы при поступлении для детей даже из отдаленных населенных пунктов.

На Ставрополье в этом году были участники из Зеленокумска, Кисловодска, Ставрополя.

В этом году были участники из Зеленокумска, Кисловодска, Ставрополя. Фото: mts.ru

В краевой столице на онлайн-консультации зарегистрировалось так много желающих, что им настроили отдельный канал связи и доступ к видеоконференции на платформе Webinar в театре для детей и взрослых «Зрима». На другой стороне онлайн-моста находился преподаватель ГИТИСа – Екатерина Николаева, которая оценивала таланты участников.

Участники волновались и повторяли заученные строки Чехова, Есенина, Пушкина и Лермонтова. Фото: mts.ru

— Актерам-абитуриентам необходимо было выступить в роли чтецов: прочитать басню, стихотворение или фрагмент прозы и быть готовыми к тому, что педагог проверит музыкальность, чувство ритма, пластичность и другие качества, необходимые для профессии актера, – рассказали в пресс-службе МТС про подготовку участников.

Педагог ГИТИСа два дня работала онлайн с детьми со всего Юга России. В ожидании своей очереди ставропольские участники волновались и повторяли заученные строки Чехова, Есенина, Пушкина и Лермонтова. Традиционно поступающие чаще всего выбирают русскую классику для выступлений. Но есть и зарубежные авторы, и современные произведения. Некоторые пробуют выступать с собственными текстами.

Такой формат позволяет участникам определиться, нужна ли им эта профессия, услышать советы педагога и развиваться дальше. Фото: mts.ru

Одной из первых перед смартфоном, на котором шла встреча с педагогом через Webinar, выступила Анна Стрельникова.

— Какие красивые и высокие девушки в Ставрополе! Настоящая казачка! – воскликнула Екатерина Николаева.

Анна рассказала басню, затем - стихотворение, кусочек прозы и спела песню.

— Меня переполняют чувства. Это было и страшно, и радостно. Внутри все колотилось, но хотелось действовать. Екатерина Георгиевна - очень внимательный слушатель, – поделилась эмоциями Анна.

Тот, кто успешно пройдет отбор, будет рекомендован к поступлению в ГИТИС. Онлайн-встречу зачтут в качестве прохождения первого фильтра поступления. Впереди абитуриентов будет ждать еще несколько этапов.

Все ребята сосредоточились. Фото: mts.ru

— Очень хорошо все прошло. Все ребята сосредоточились. Мне кажется, пара человек пройдет в следующий тур и поедет в Москву. Здорово, что есть такой проект. Он дает возможность проверить себя и сэкономить средства, потому что съездить в столицу несколько раз - недешево. Такой формат позволяет определиться, нужна ли им эта профессия, услышать советы педагога и развиваться дальше, – прокомментировала мероприятие художественный руководитель театра для детей и взрослых «Зрима» Анна Зрима.

НАША СПРАВКА

«Поколение М» – это цифровая образовательная платформа МТС. С помощью нее дети, юноши и девушки со всей страны могут показать свои таланты и даже поступить в престижные учебные заведения – музыкальные или художественные.

МТС монетизирует каждое действие на сайте «Поколение М». Счетчик добра превращает каждый лайк за работу, загруженную на сайт, в реальные деньги, которые компания направляет на благотворительность, в частности, лечение тяжелобольных детей. Так творчество российских детей помогло собрать уже больше 23 млн рублей и помочь десяткам нуждающихся.