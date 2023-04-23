+20 и гроза: в начале новой рабочей недели на Ставрополье обещают дожди и грозы

Погода на Ставрополье в начале рабочей недели испортится: пойдут дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье в начале новой рабочей недели прогнозирут ухудшение погоды: с понедельника пойдут дожди с грозами, поднимется порывистый ветер. При этом воздух днем в крае прогреется до +19...+20.

В понедельник, 24 апреля 2023 года, утром температура воздуха составит +10 градусов тепла, пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +19 градусов тепла, но поднимется порывистый восточный ветер до 10 -14 метров в секунду. В Ставрополе днем температура воздуха прогреется до +14...+16 градусов тепла, также будет сильный восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду, пройдут дожди.

Синоптики регионального гидрометцентра спрогнозировали грозу. Фото: stavpogoda.ru

Во вторник, 25 апреля 2023 года, в крае температура воздуха поднимется до +20 пройдет кратковременный дождь с грозой, порывы западного ветра будут достигать 11-14 метров в секунду, а в краевом центре до 12-14. Пройдет кратковременный дождь, воздух днем прогреется до +15...+17 градусов тепла.

В Ставропольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также уточнили, что до конца суток 23 апреля и в течение суток 24 апреля 2023 года в центральных районах Ставропольского края местами ожидается высокая пожароопасность - 4 класс.