«Ау, православные депутаты Госдумы!»: Андрей Малахов раскритиковал членов Госдумы

Малахов привел Ставрополье в пример другим депутатам. Он предложил сделать Радоницу еще одним выходным днем. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов призвал депутатов Госдумы РФ к введению еще одного выходного дня. Журналист предложил сделать Радоницу еще одним выходным днем, как в 2016 году решили сделать в Ставропольском крае.

Андрей Малахов пожурил нижнюю палату федерального парламента за то, что депутаты там недостаточно традиции православной культуры. Во всем мире Радоница - это особенный день поминовения умерших. Его празднование выпадает на вторую неделю после Пасхи.

- Выходной на 9-й день после Пасхи, в большой православный праздник Радоницу — мировая практика! Вот на Кавказе в 2016-м принят закон, устанавливающий выходной в святой для многих жителей региона день. Ау, православные депутаты Госдумы! - написал журналист в своих социальных сетях. В доказательство своих слов он добавил в публикации ссылку на закон Ставропольского края. В нем утверждается, что Радоница официально стала нерабочим днем в регионе.

Фото: Телеграм-канал главы Ставрополья Владимира Владимирова

Ранее в Госдуме внесен на рассмотрение законопроект о ежегодном выходном дне сразу после Пасхи. С таким предложением выступили депутаты фракции ЛДПР. Авторы проекта считают, что такое решение не только станет данью уважения историческим традициям православного сообщества, но и станет свидетельством признания государством и гражданами особой роли православия в РФ.

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