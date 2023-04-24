Сеятели фейков, или Информационный беспредел ради земельного передела

У пайщиков "Золотой нивы" есть возможность получать арендную плату не только зерном, но и горохом, кукурузой, ячменем Фото: Мария ЛЕНЦ

Группа компаний «Агрико» - крупный сельхозпроизводитель, работодатель и налогоплательщик Ставропольского края. Здесь работает и получает полностью официальный доход больше трех тысяч человек. За 20 лет в регионе компания под руководством своего основателя и собственника Геннадия Семеновича Богомолова инвестировала в сельхозпроекты порядка 20 млрд рублей, заплатила больше 15 млрд рублей налогов и реализовала множество социальных и благотворительных начинаний. К «Агрико» не было ни одной претензии от налоговых и правоохранительных органов, а от властей — только благодарности коллективу за труд и вклад в развитие экономики региона. Однако в последние месяцы на «Агрико» в ряде информационных каналов в Youtube и telegram обрушились потоки откровенной лжи.

По этому поводу юристы ГК «Агрико» уже готовят заявление о клевете в полицию и иск на владельцев каналов о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нет сомнений, что он будет удовлетворен, и «журналистам» публично придется опровергать слова о «воре в законе», о том, что судья и сотрудники полиции куплены и прочую дискредитирующую бизнес и представителей власти информацию.

Однако более важно — чтобы уже сейчас доброе имя компании и ее основателя были избавлены от клеветы, а ложь, распространенная в интернете, стала очевидна всем.

ФЕЙК №1

Геннадий Богомолов находится в Израиле

НА САМОМ ДЕЛЕ

Геннадий Семенович живет и работает в Ставропольском крае и лично руководит всеми своими предприятиями. За заслуги перед экономикой региона он и другие сотрудники «Агрико» отмечены множеством наград.

За заслуги перед экономикой региона сотрудники «Агрико» отмечены множеством наград Фото: Виталий КЛИМОВ

ФЕЙК №2

«Агрико» не помогает городам и селам, где расположен ее бизнес

НА САМОМ ДЕЛЕ

Компания активно участвует в социально-экономической жизни Ставропольского края, оказывает регулярную поддержку территориям своего присутствия. Помощь оказывалась всегда. В Малых Ягурах, где работает «Золотая нива» (входит в ГК «Агрико»), отремонтирована крыша дома культуры и фасад больницы. В Новоалександровской районной больнице был произведен ремонт стационара. Грачевской районной больнице помогли с автотранспортом.

ООО «Агрофирма «Золотая нива» приобрела кресла для зрителей в Кугультинский сельсовет, в поселке Присадовом сделала ремонт летней сцены для уличных мероприятий, а в станице Новотроицкой - возвела новую сцену для проведения общественных мероприятий.

Были обустроены и облагорожены парки в селе Новомихайловском и станице Новотроицкой.

Неизменно компания поддерживает детей и подростков: была оказана благотворительная помощь мотобольному клубу города Ипатово, проведен ремонт в детском доме «Солнышко» Солнечнодольска, куплена футбольная форма для ФК «Кугульта». Регулярно проводятся волонтерские проекты - мастер-классы, экскурсии, ознакомительные беседы для подрастающего поколения.

ГК «Агрико» ежегодно помогает детским домам и домам престарелых, организует праздники, спортивные мероприятия, мастер-классы и экскурсии для детей. Фото: Виталий КЛИМОВ

Отдавая дань памяти о ВОВ и ветеранам в Новоалександровске компания установила памятник труженикам тыла и детям войны. Там же восстановлен единственный в городе кинотеатр «Мир».

«Агрико» ежегодно помогает детским домам и домам престарелых, организует праздники и спортивные мероприятия. Большая поддержка оказывается сотрудникам группы компаний, которые имеют право на бесплатное проживание в комфортном жилье и другие меры поддержки.

В ГК "Агрико" работает больше трех тысяч человек. Коллектив - это дружная семья. Сотрудники часто проводят время вместе: ходят в походы и ездят в путешествия. Фото: Виталий КЛИМОВ

За последний год ГК «Агрико» также направила больше 15 млн рублей на поддержку участников СВО. На этом список добрых дел не заканчивается, его можно продолжать очень долго.

ФЕЙК №3

«Золотая нива» вовсе не платит аренду или платит не полностью

НА САМОМ ДЕЛЕ

Аренда всегда выплачивается вовремя и полностью.

- У нас с мужем 4,5 пая, и за 20 лет не было ни одного случая, чтобы нам что-то не выдали, - подтверждает пайщица Нина Гончарова. - У нас есть возможность получать не только зерно, но и горох, кукурузу, ячмень. Это позволяет держать свиней, птицу. Также выдается 1 мешок сахара и 32 литра масла на пай. Причем аренду не просто выдают, а всегда привозят к дому, помогают разгрузить. Я не знаю, в каких еще хозяйствах края такое делается.

- За 20 лет всегда все выплачивалось вовремя и даже в 2020 году, когда был неурожай из-за засухи, все было выдано всем сполна и без задержек, - говорит пайщица Людмила Денисенко. - У нас с мужем 4 пая. Раньше за счет них держали скот, сейчас продаем все хозяйству. Нас устраивает цена, и эти деньги — большое подспорье для нашей семьи.

ФЕЙК №4

«Золотая нива» использует яды, убивающие дикую фауну

НА САМОМ ДЕЛЕ

- Все поля и культуры, которые возделываются «Золотой нивой», обрабатываются только сертифицированными препаратами и в дозировках, рекомендуемых заводами-изготовителями. Никаких запрещенных препаратов не применяется в принципе, - говорит главный агроном «Золотой нивы» Павел Ежов. - А начиная с 2016 года на полях применяются биопрепараты, в частности, для разложения стерни, которые улучшают состояние почвы. На сегодняшний день на любом из наших полей можно найти земляных червей, которые являются индикатором того, что никаких заражений почвы нет.

ФЕЙК №5

На полях «Золотой нивы» видна стерня: они приходят в запустение

НА САМОМ ДЕЛЕ

- Поля, на которых видны так называемые пожнивные остатки, а проще говоря, стерня, действительно есть в наших хозяйствах. Это результат применения технологии «нулевой обработки», когда поверхностная обработка стерни не делается, а последующая культура сеется поверх нее. Мы используем ее на отдельных полях в виде эксперимента, чтобы просчитать экономические затраты. Цены на зерно падают, поэтому мы как эффективное хозяйство ищем способы снизить себестоимость продукции. Преимущество этой технологии — в накоплении большего количества влаги в осенне-зимний период. Всходы на полях с нулевой обработкой — такие же, как на тех, где она не проводилась. Единственное, внешний вид поля не такой красивый. В остальном технология показала свою эффективность.

На полях ГК "Агрико" работает современная уборочная техника. Фото: Виталий КЛИМОВ

ФЕЙК №6

В селе Малые Ягуры произошел «народный бунт»

НА САМОМ ДЕЛЕ

Это не волеизъявление народа, натерпевшегося от жадных эксплуататоров, как это преподнесено в сюжете на Youtube, а волеизъявление узкой группы фермеров, настроивших пайщиков против продления договоров рассказами о том, что «Золотая нива» — плохой хозяйственник. Переманив на свою сторону достаточно людей (241 пайщика), фермеры под председательством бывшего юриста ГК «Агрико» Татьяны Фениной провели общее собрание, на котором утвердили новые условия договора аренды.

ФЕЙК №7

Фермеры добились более хороших для пайщиков условий

НА САМОМ ДЕЛЕ

Наоборот. По условиям «фермерского» договора с пая арендатор обязан выдать всего 3,6 тонны фуражного зерна вместо 4, которые предложила и фактически выдает «Золотой нива». Также в «фермерском» договоре разрешена отсрочка в выплате аренды на неопределенный срок в случае неурожая. «Золотая нива» при неурожае всегда в срок и в полном объеме выплачивает арендную плату пайщикам, так как собственник компании Богомолов Геннадий Семенович ввел практику страхования урожая в зонах рискованного земледелия.

Что еще удивительнее: пайщики подписали доверенности уполномоченным на право передавать и продавать их земельные участки третьим лицам!

ФЕЙК №8

«Золотая нива» нарушает права собственников земли

НА САМОМ ДЕЛЕ

«Золотая нива» согласилась и приняла новые условия аренды, которые были утверждены на общем собрании пайщиков и размещены на сайте администрации Туркменского округа. Далее компания направила три подписанных договора аренды уполномоченному лицу пайщиков - Татьяне Фениной, но ответа не получила, после чего обратилась в суд, который решил: «утверждение на общем собрании условий договора и размещение протокола общего собрания в сети интернет является публичной офертой. Подписание договора истцом и направление его лицу, уполномоченному общим собранием для подписания от лица ответчиков, является принятием предложения заключить договор. Неподписание договора аренды и уклонение от его государственной регистрации, не соответствует требованиям закона».

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Чьи уши торчат за новым арендатором?

Вопреки преимущественному праву «Золотой нивы» на заключение нового договора аренды договор «бунтовщики» заключили с другим лицом - ООО «Зеленая долина». Основной вид его деятельности, согласно выписке из ЕГРЮЛ, - в «области права», а до этого - «аренда и управление недвижимым имуществом». Есть ли у этого микропредприятия, в котором числится 1 человек, а уставной капитал составляет 11 тысяч рублей (по данным www.list-org.com), мощности для обработки 3 тысяч гектаров земли? Ответ напрашивается сам собой.

Руководителем ООО является Черпаков Петр Алексеевич. Он также - учредитель и руководитель ООО «Техальянс», вторым учредителем которого является Фенина Татьяна Михайловна, чьи ФИО совпадают с ФИО адвоката пайщиков и председателя общего собрания. Фенина как юрист проработала в ГК «Агрико» 6 лет, и логично предположить, что ее участие в процессе передела земли своего бывшего работодателя - не простое оказание юридических услуг. Кстати, по одному из ранее рассмотренных дел Фенина получила от пайщиков за оказание однотипных юридических услуг аж 22 миллиона рублей, что, по мнению суда высказанному в определении, «носит явно неразумный (чрезмерный) характер».

- Мы предполагаем, что Фенина Т.М. может использовать в личных целях информацию, в том числе конфиденциальную, доступ к которой она получила как адвокат, оказывая в течение 6 лет юридические услуги ГК «Агрико», - высказывают свое мнение в Группе компаний «Агрико». - Она имела доступ к сведениям производственного, технического, экономического, организационного и другого характера, к сделкам, договорам, соглашениям, а также к информации, в том числе персональной, о контрагентах.

ПРОГНОЗ

Что будет с землей

- Весьма вероятно, она может быть продана или отдана в субаренду крупному агрохолдингу, - рассуждает юрист Андрей Кравцов, занимающийся аналогичными делами в судах Юга России. - Об этом говорит условие в договоре о перепродаже и передаче прав на землю третьим лицам. Собственники, кричащие сейчас о том, что им не дают самим обрабатывать свою землю, делать этого не будут. Как показывают аналогичные примеры из моей практики, у них в большинстве случаев нет ни техники, ни мощностей, ни оборотных средств для нормальной обработки земли, выращивания и хранения урожая. Они просто хотят нажиться на ситуации. Что это может привести к краху успешного и стабильного хозяйства и оставить сотни людей вообще ни с чем — об этом они не думают.