Бабочки, звезды и любовь: топ-5 необычных туристических мест на КМВ

Обновленный проспект Ленина в исторической части Кисловодска. Фото: Алена ТЕРЕХОВА

Провал, Курортный парк, памятник Лермонтову, бюветы с минеральной водой – популярные места Кавминвод. Но есть неподалеку и такие, куда редко добираются туристы. Посмотрите экскурсию онлайн и отправляйтесь в путешествие вместе с нами и самым быстрым в крае мобильным интернетом – так ваши прогулки будут приятнее, безопаснее, удобнее и интереснее.

Проспект Ленина в Кисловодске

Сделать селфи с императором? Легко! Особенно, если вы гуляете по обновленному проспекту Ленина в исторической части Кисловодска. Там среди скульптурных композиций – момент подписания Императорского указа о создании Кисловодска. Немного истории: в марте 1803 года Александр I повелел построить укрепление там, «где находятся у Кавказских гор кислые воды».

Прима императорского балета Матильда Кшесинская жила в Кисловодске с 1917-го по 1919 год. Фото: администрация Кисловодска

Если вам ближе искусство, то вас ждет сама Матильда Кшесинская. Прима императорского балета жила в Кисловодске с 1917-го по 1919 год на бывшей даче Антона Твалчеридзе – инспектора народных училищ Ставропольской губернии. Именно возле этого особняка и застыла, кажется на секунду, артистка Мариинского театра.

Фото со звездой балета загрузятся в соцсети и мессенджеры буквально за секунды благодаря самому быстрому мобильному интернету от МегаФона. В Кисловодске медианная скорость скачивания информации у оператора 38 Мбит/сек. – это максимум среди всех провайдеров связи. Таковы результаты независимого исследования международной компании Ookla в I квартале этого года.

Сделайте прогулку ещё интереснее, слушая туристический подкаст. Фото: пресс-служба губернатора СК

Есть на проспекте и шестикаскадный фонтан длиной 60 метров, самый протяженный в крае, а также бювет-ротонда «Ребровский» в классическом стиле, где круглосуточно можно попробовать Нарзан, Ессентуки-4 и Славяновскую. Подробнее о каждой достопримечательности можно узнать, наведя смартфон на таблички с QR-кодами, расположенные около каждого объекта. Сделайте прогулку ещё интереснее, слушая туристический подкаст, мы записали его специально, чтобы можно было любоваться видами города и просвещаться одновременно.

«Звезда Шуцбунда» в Железноводске

Если внимательно посмотреть на гору Железную, то можно увидеть высеченную пятиконечную звезду с серпом и молотом внутри. С первого взгляда – обычный символ советской эпохи, но рядом – надпись на немецком. Что это такое?

С первого взгляда - обычный символ советской эпохи, но рядом - надпись на немецком. Фото: администрация города-курорта Железноводска

Это посвящение тем, кто сложил свои жизни на баррикадах, защищая восточный союз Шуцбунд – организацию австрийских рабочих в защиту народной республики, образованный в 1923 году для обороны от наступления фашизма. Восстание активистов подавили в 1934-м, и, спасаясь от преследования и репрессий, многие шуцбундовцы покинули Австрию и перебрались в Советский Союз. Кто-то остался работать инструкторами-проводниками и альпинистами на Кавказе. «Звезда Шуцбунда» появилась в Железноводске в 1934 году. Такие места помогают гостям курортов открывать историю края. Геолокацию памятного символа можно найти на карте цифрового туристического гида вместе с другими знаковыми, но малоизвестными достопримечательностями Железноводска. В разных районах курорта установили интерактивные информационные киоски с навигацией и полной информацией о городе.

Музей насекомых в Пятигорске

Если вы любите экзотику, то вам просто необходимо посетить музей насекомых в Пятигорске. Он существует в городе более четверти века – а всё начиналось с простой выставки. И здесь живут не только насекомые, пауки и змеи, но и кролики, морские свинки, черепахи, мыши и хомяки – многих можно брать на руки, гладить и, конечно же, фотографироваться с ними на память. А ещё некоторых питомцев можно кормить! Ну чем не радость для детей?

Музей существует в городе более четверти века. Фото: архив Экзотариума

Взрослым же будут интересны лекции сотрудников музея. Большую часть галереи занимают бабочки – некоторых из них можно купить как сувенир. Так что если вы приехали погостить в Пятигорск, да еще и с ребенком, то вам непременно следует этот музей посетить, он находится на проспекте Кирова, 18.

Некоторых бабочек можно купить как сувенир. Фото: архив Экзотариума

Найти экспозицию поможет навигатор в вашем смартфоне. Быстрый интернет позволяет моментально строить маршруты и открывать новые локации. Этого хватит и для прослушивания аудиогида по 26 объектам города-курорта, который доступен туристам и здесь тоже. Рядом с достопримечательностями находятся таблички с QR-кодами, отсканировав которые можно не только прослушать информацию о том месте, где вы находитесь, но и узнать, какие ещё достопримечательности находятся поблизости. Информация доступна как на русском, так и на английском языке.

«Визит-центр» в Кисловодске

«Визит-центр» в Кисловодске располагается в здании Нарзанной галереи. Фото: Константин Кордонский / архив ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский»

Если вы мечтали совершить путешествие во времени, то скорее воплотите вашу мечту в реальность и отправляйтесь в «Визит-центр» в Кисловодске – он располагается в здании Нарзанной галереи на улице Коминтерна, 2. Интерактивные инсталляции расскажут вам не только об истории и природе парка и возможностях экологического туризма. Здесь вы встретитесь с игуанодоном, южным слоном и большерогим оленем – все они в разное время жили на территории нынешних Кавминвод.

Экспозиция интерактивного музея перенесет вас в прошлое и даже будущее. Фото: Константин Кордонский / архив ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский»

Экспозиция интерактивного музея истории и природы парка перенесет вас в прошлое и даже будущее, а ещё вы сможете прикоснуться к природе, послушать её звуки и ощутить запахи. Для маленьких посетителей в «Визит-центре» работает специальная игровая зона. А если вы любите интеллектуальный отдых – для вас подготовлены интересные квесты.

«Нулевой километр любви» в Ессентуках

Найти свою вторую половинку – проще, чем кажется. Поезжайте в Ессентуки! Там на Театральной площади в центре города расположился «Нулевой километр любви» – оригинальная скульптурная композиция, изображающая два сердца, и стела, на которой стоит расправивший крылышки купидон. Создатели уверяют, что именно здесь можно не только открыть сердце своей второй половинке, но и простить все обиды, а также загадать желание, которое обязательно сбудется. Около памятника – уютные аллеи и удобные лавочки, а поблизости – один из самых больших и красивых фонтанов Юга России. Может быть, ваша вторая половинка уже ждет вас около заветного нулевого километра?

Около памятника - уютные аллеи и удобные лавочки. Фото: администрация города-курорта Ессентуки

Выйти в эфир в социальной сети со своей второй половинкой можно прямо из начала координат любви. Скорость мобильного интернета МегаФона позволяет это сделать с легкостью. 34 Мбит/сек. более чем достаточно, чтобы поделиться своим счастьем со всеми подписчиками.

Может быть, ваша вторая половинка уже ждет вас около заветного нулевого километра? Фото: администрация города-курорта Ессентуки

Путешествуйте легко и с удовольствием. Делайте собственные открытия, делитесь вашими находками с друзьями и подписчиками, рисуйте свою карту увлекательных и необычных мест курортов Кавказских Минеральных Вод.