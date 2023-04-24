Слева направо: Сулейман Керимов, Леонид Михельсон, Игорь Кесаев Фото: Гусейнов Виктор, Килькин Артем, Фролов Михаил, Совет Федерации

Forbes опубликовало ежегодный рейтинг российских долларовых миллиардеров. В 2023 году в списке на 22 человека меньше, чем в предыдущем. В число богатейших предпринимателей России попали 5 уроженцев Северного Кавказа.

Финансовый капитал бизнесменов оценивался по состоянию на март 2023 года. В рейтинге нашлись три миллиардера из Дагестана, один из Ставропольского края и один из Северной Осетии. Кое-кто даже вошел в первую пятерку российских богачей.

Сергей Студенников

Сергей Студенников заработал состояние на продаже алкоголя. Фото: Akar25 / Wikimedia Commoms

Студенников начал свой путь к успеху в Челябинске, но родился основатель сети алкогольных магазинов «Красное и Белое» в селе Левокумское Ставропольского края.

Вместе с супругой Студенников владеет 49% акций компании «Меркурий Ритейл Холдинг», в которую входят сети «Красное и Белое» и «Бристоль». Холдингу принадлежит 13,5 тысячи магазинов.

Магазины Студенникова есть почти в каждом городе России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состояние Сергея Студенникова уверенно росло с 2016 по 2021 год — с 400 миллионов долларов он поднялся до 1,8 миллиарда. Пока что 2021-й остается для Студенникова пиковым. За 2022-й он потерял 300 миллионов, но все еще остается в числе долларовых миллиардеров с российским гражданством.

Гаврил Юшаев

Миллиардера Гавриила Юшваева называют одним из владельцев башни «Око». Фото: ТАСС

Частный инвестор из Махачкалы Гаврил Юшаев попал в рейтинг на основе совокупного состояния его семьи — его самого, супруги и семерых детей. Помимо российского гражданства имеет израильский паспорт.

Юшаев отсидел 10 лет за разбой в 70-х и 80-х, а затем открыл совместно с партнером автосалон, торговавший американскими авто, и казино в Москве. Но свое состояние махачкалинский миллиардер заработал на инвестициях.

Свой первый миллиард Юшаев получил с продажи акций «Вимм-Билль-Данн» в 2010. Затем он инвестировал в строительство комплекса небоскребов «Око» в Москва-Сити и в ряд высокотехнологичных стартапов.

За год Юшаев потерял 3 миллиона долларов. В конце 2021 года его состояние оценивали в 2,2 миллиарда.

Игорь Кесаев

Игорь Кесаев с дочерьми на балу дебютанток журнала Tatler Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инвестор Игорь Кесаев родился в 1966 году во Владикавказе. В 1991 году он основал компанию «Меркурий», которая занималась розничной торговлей продуктами и алкоголем. Сейчас он владеет крупнейшим продавцом табачной продукции в России «Мегаполис» и розничным холдингом «Mercury Retail».

Вместе с бизнесменом Вячеславом Басати Кесаев владел небоскребом «Меркурий» в Москве. Когда Басати скончался в 2017 году, осетинский миллиардер выплатил долги партнера и взамен получил его долю в небоскребе.

Кесаев стал одним из немногих, чье состояние не пострадало за турбулентный 2022 год. С 2021 года его капитал вырос на 100 миллионов долларов.

Сулейман Керимов

Сулейман Керимов (справа) на заседании Совета Федерации. Фото: СФ РФ

Уроженец Дербента состоит в Совете Федерации РФ. Начинал скромно — в СССР он был экономистом на махачкалинском заводе «Эльтав».

Кроме политики, он занимается инвестициями. Состояние семьи Керимовых держится на 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», которые принадлежали сыну Сулеймана Саиду до начала СВО. Когда отец и сын попали под санкции ЕС, Великобритании и США, они передали активы бывшему сенатору Ахмету Паланкоеву и Фонду поддержки исламских организаций.

До апреля 2022 в распоряжении Сулеймана Керимова была суперъяхта Amadea ценой 325 миллионов долларов. Однако ее задержали и позднее передали в США по решению суда острова Фиджи.

Суперъяхта Amadea за 325 миллионов долларов принадлежит Керимову. Фото: Sukkoria / Wikimedia

Санкции повлияли на общий капитал Сулеймана Керимова. В 2021 году его состояние выросло на 5,8 миллиарда долларов, но к марту 2023 он вернулся к отметке в 10,5 миллиарда.

Леонид Михельсон

Один из самых богатых бизнесменов России - родом из Дагестана Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель правления ПАО «Новатэк» родился в 1955 году в Каспийске. Свое состояние он заработал в газовой и нефтехимической отраслях.

Первым его бизнесом стал «Куйбышевтрубопроводстрой» в 1987 году. В 1991 году он преобразовал трест в частное предприятие «Нова».

Сейчас Михельсон владеет 24,6% акций компании «Новатэк» и 30,6% компании «Сибур». Обе компании занимаются производством и переработкой топлива.

Пик его состояния случился в 2021 году — тогда его оценивали в 24,9 миллиарда долларов. С начала СВО Михельсон потерял 3,3 миллиарда, но все еще входит в пятерку богатейших людей России.