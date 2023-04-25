Фото: пресс-служба судов Ставрополья/СУ СКР по СК

Силовики поймали одного из подозреваемых в жестоком убийстве мужчины около ресторана в Ставрополе. Задержанному уже избрали меру пресечения, передает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Фото с места ЧП: Telegram-канал "Нетипичный Ставрополь"

Инцидент произошел в ночь на 18 апреля 2023 года около итальянского ресторана на улице Доваторцев. Судя по кадрам с камер наблюдения, больше десятка человек выясняли отношения на парковке, и в один момент компания стала палить из огнестрельного оружия в одну точку. Как выяснилось, все они стреляли в черную "Ладу Весту", в которой был 33-летний Юнус.

Фото убитого: источник "КП"

Водитель получил ранение в шею. Случайные прохожие вызвали на место медиков, которые госпитализировали потерпевшего, но уже в больнице он скончался. Сразу после убийства злоумышленники скрылись на четырех машинах, в спешке они таранили друг друга.

СУ СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Убийство общественно опасным способом". Одного из подозреваемых нашли, остальных участников еще не установили. Предположительно, их было около семи.

Фото с зала суда: пресс-служба судов Ставрополья

Накануне Ленинский суд Ставрополя арестовал задержанного. В СИЗО он пробудет, как минимум, до 18 июня 2023 года.