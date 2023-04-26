«Следующая будет в голову»: житель Дагестана терроризировал две семьи угрозами и арбалетом

Стрелу с запиской обидчик вымогателя нашел в лобовом стекле машины. Фото: Веленгурин Владимир (стекло), Гусева Евгения (арбалет)

«Мы начали за вами охоту» — такими угрозами Аюб Багаудинов из Буйнакска, Дагестан, терроризировал целую семью. Угрозы мужчина подкреплял арбалетными стрелами, требуя внушительные суммы денег.

Повздорил с соседом из-за жены

Багаудинов с женой живет в Буйнакске по соседству с семьей Омаровых, чей отец работает на высокой должности в местной энергетической компании. Как Аюб позднее рассказал следователям, супруга пожаловалась ему на домогательства со стороны одного из сыновей соседа. Мужчина вскипел и позвал обидчика за город выяснять отношения.

По словам и той, и другой стороны, конфликт закончился миром. Молодые люди договорились и разошлись, пожав руки. Но Аюб продолжал хранить обиду. Решив томстить, а заодно и подзаработать, он отправился за вдохновением на Youtube, где увидел отрывок из боевика. В ролике у предпринимателя вымогали деньги угрозами, перепугав до смерти членов его семьи.

Идея молодому дагестанцу понравилась. В апреле 2021 года он оставил на лобовом стекле отца своего обидчика записку с угрозами:

«Вы и ваша семья приговорены. Каждый ваш шаг знаем, наши люди вас достанут, где бы вы ни спрятались. В письме угрожать не будем. Данное вам время закончится, увидите, что будет с вами и с вашей семьей (мы никуда не спешим). Свяжитесь с нами, иначе погибнут ваши дети. Время и сумму вам скажем, а если вы не свяжетесь с нами в течении трех дней, мы выключим телефон и будем действовать не спеша, вы очень сильно пожалеете. Мы слышали, что у вас четверо детей, жалко будет их потерять».

Записки с угрозами стали поступать Омарову одна за другой Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Конверт с запиской обнаружил водитель и отдал его сыну энергетика, так как тот был в отъезде. Мужчина связался с Аюбом, который уже в личной переписке потребовал передать ему 15 миллионов рублей, но получил грубый отказ.

Сперва Омаровы решили, что это чья-то глупая шутка. Но, получив письмо с подробной информацией о членах семьи, они занервничали. Сам энергетик перестал пользоваться служебным авто и ездил по городу на такси. Члены семьи старались не выходить из дома поодиночке.

Нетерпеливый вымогатель отправлял Омаровым еще несколько записок, но раз за разом платить ему отказывались. В январе 2022 года терпение дагестанца лопнуло. Ночью он прокрался к дому Омаровых и выпустил в лобовое стекло стрелу с приклеенной запиской: «Свяжитесь со мной, иначе следующая будет в голову».

Дядя, дай биткоины

«Арбалетчик» захотел заработать на страхе не только чужой семьи, но и своей собственной. Его двоюродный дядя, адвокат Нурмагомед Магомедов, получал от мужчины аналогичные записки с требованием выплатить 6 миллионов рублей.

Отец троих сыновей сразу воспринял угрозы всерьез — семья стала оглядываться на улицах, прекратила покидать дом без веской причины, особенно в ночное время. Магомедов рассказал суду, что Багаудинов превратил их жизнь в кошмар.

Запуганные семьи старались лишний раз не выходить из дома Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В конце концов они собрали кучу «билетов банка приколов» на нужную сумму и предложили Аюбу встретиться, чтобы узнать личность анонимного вымогателя. Но тот отказался, заявив, что принимает плату за спокойствие семьи лишь в биткоинах.

Угрозы семье Магомедовых продолжались с апреля 2021 по февраль 2022 года. Все это время они жили в страхе и неведении. О том, что почти год его терроризировал родной племянник, Магомедов узнал уже во время следствия.

И Омаров, и Магомедов платить вымогателю отказались, несмотря на угрозы.

Арбалет не помог

В марте 2022 года, то ли из-за мук совести, то ли из страха преследования, Багаудинов лично пришел в полицию с повинной. Он сдал арбалет и рассказал всю историю следователям. Правда, с суммой поскромничал. По его словам, он требовал у Омаровых «всего лишь» 150 тысяч рублей.

Вымогатель сам пришел сдаваться полицейским Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на явку с повинной, в суде Багаудинов вину не признал и давать показания отказался. В свою очередь, суд решил не учитывать явку с повинной и наличие у Багаудинова троих детей в качестве смягчающих обстоятельств. Мужчину приговорили к 7 годам и 1 месяцу в колонии строгого режима.