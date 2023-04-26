Сергей Меняйло: «Мы выстояли и знаем, в каком направлении двигаться»

Фото: пресс-служба главы Северной Осетии

На выступление Сергея Меняйло с ежегодным докладом об основных направлениях социально-экономического развития республики пришли сенаторы РФ, депутаты Госдумы РФ, республиканские парламентарии, члены регионального правительства, главы муниципалитетов, руководители ведомств, представители общественности, духовенства, культуры и бизнеса.

Вместе со всей страной

В начале выступления Сергей Меняйло подчеркнул, что Россия смогла выстоять в сложнейших политических и экономических условиях, и сегодня у федерального центра и у всех регионов есть понимание, куда и, главное, как двигаться дальше.

Конечно, первостепенной остается задача по защите интересов Родины в зоне проведения спецоперации. С первых ее дней бойцы из Северной Осетии показывают примеры мужества и стойкости. Многие из них отмечены высокими госнаградами, а Таймураз Есенов и Алан Датиев удостоены золотой Звезды Героя.

Почти сразу же после начала СВО был сформирован первый осетинский добровольческий отряд «Алания», еще через два месяца - второй батальон, «Шторм. Осетия».

- Все это время поддерживаем наших ребят, - отметил Сергей Меняйло. - И главная цель моих частых поездок в зону спецоперации - лично убедиться, что парни в порядке, что у них есть все необходимое и им понятны задачи, которые они выполняют. Хочу поблагодарить всех наших бойцов за стойкость, несгибаемость, твердую веру в победу! А их родителям, родным и близким - сказать спасибо за то, что воспитали настоящих мужчин!

После минуты молчания в память о погибших воинах руководитель республики поблагодарил всех жителей РСО - А, представителей бизнеса за поддержку бойцов и помощь мирному населению Донбасса.

Он подчеркнул также важность поддержки семей участников СВО, оказание адресной помощи под контролем социальных координаторов, создание условий для реабилитации и ресоциализации вернувшихся бойцов на базе санаториев и Центра реабилитации инвалидов.

- Для нас важен каждый боец, каждая семья наших защитников! - подчеркнул Сергей Меняйло. - Наши парни с честью выполняют свой воинский долг, а мы обязаны сделать все, чтобы они и их родные чувствовали заботу и поддержку.

Рост в экономике, стабильность в социальной сфере

Подводя итоги 2022 года, глава РСО - А отметил, что своевременные решения президента и меры, принятые и на федеральном уровне, и в республике, позволили не только не допустить кризисных явлений, но и добиться роста в экономике по всем основным пунктам.

Индекс промышленного производства составил 106%, объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 18,3%. Увеличились инвестиции в экономику и социальную сферу - всего в 2022-м вложено 43,3 млрд рублей. В течение предстоящих двух лет рост прогнозируется на 6,7%. В прошлом году значительные объемы инвестиций были направлены и на развитие АПК, транспортной инфраструктуры, туризма и социальной сферы.

В текущем году задача - обеспечить не только стабильное социально-экономическое развитие, но и ускоренную динамику роста по ряду ключевых макроэкономических показателей.

Для достижения к 2030 году поставленных президентом РФ национальных целей в республике разработана модель экономического развития, ядро которой составляют 5 прорывных инвестпроектов в сферах туризма, транспортной инфраструктуры и АПК, на сумму 64 млрд рублей. Их реализация к 2030 году даст более 7 тысяч новых рабочих мест. По итогам 2022-го объем вложений уже достиг 20 млрд рублей, создано около 600 рабочих мест.

Глава РСО - А призвал активизировать работу по привлечению инвестиций, созданию привлекательных для бизнеса, причем не только крупного, но и МСП, условий.

Кстати, Осетия - один из немногих регионов, где численность занятых в малом и среднем бизнесе растет. За два последних года рост составил 9,5%. В республике на 1000 человек приходится 24 субъекта МСП - 3-е место в СКФО.

Удалось сохранить стабильность и в другом стратегически важном сегменте экономики - промышленности. Ее комплексное развитие предусматривает создание индустриальных и технопарков, кластеров, а также включение предприятий в межрегиональные промцентры.

Положительная динамика наблюдается и в АПК. Объем валовой продукции составил 42,5 млрд рублей, на 12% выше показателя 2021-го. Индекс производства продукции - 110,3% (2-е место в СКФО).

В своем докладе Сергей Меняйло коснулся всех ключевых отраслей и сфер жизни и обозначил главные задачи на ближайшее будущее в долгосрочной перспективе.

- Перед нами стоят серьезные вызовы. И именно поэтому сегодня мы должны не просто выстоять, а доказать, что никакие трудности не смогут помешать нам в достижении целей. А цели наши просты и понятны: это счастливое будущее наших детей, спокойная жизнь наших старших, возможность самостоятельно определять свое завтра и с удовольствием работать над тем, чтобы исполнить задуманное. Уверен, вместе нам это под силу! - сказал глава Северной Осетии.

Мамисон, глэмпинги и туристические кластеры

Еще одно стратегическое для региона направление - туризм. Успешная работа по формированию позитивного туристического имиджа, продвижение регионального турпродукта, а также поддержка предпринимательских инициатив со стороны государства принесли свои плоды. В 2022 году доходы коллективных средств размещения выросли втрое. По сравнению с 2021-м объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней увеличился в 1,5 раза.

Туристический маршрут «Осетия стала ближе» внесен в федеральный реестр, что дает возможность привлекать федеральные средства на развитие инфраструктуры на этом маршруте.

Также с помощью федеральных средств к июлю планируется завершить возведение популярных сейчас глэмпингов.

Продолжается работа по реализации нескольких инвестпроектов. На крупнейшем из них, ВТРК «Мамисон», сейчас идет активная фаза строительства инженерной и туристической инфраструктуры.

Кроме того, завершается первый этап создания рекреационной зоны «Алания парк» в пригороде Владикавказа.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

Доходы консолидированного бюджета РСО - А на 1 января этого года составили 61,6 млрд рублей - на 19,8% больше, чем на такой же период прошлого года.

На реализацию 22 госпрограмм развития социального блока и инфраструктуры из федерального и регионального бюджетов было выделено 28,6 млрд рублей - на 5 млрд больше, чем в 2021-м.

Построено, реконструировано и капитально отремонтировано 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры транспортного, водохозяйственного и агропромышленного комплексов.

Введено в эксплуатацию 11 детсадов (в том числе там, где их никогда раньше не было), современных, комфортных и безопасных, создано дополнительно почти 2 тысячи мест. Очередь в садики полностью ликвидирована.

Открыты две новые школы - в Чермене и Беслане. Две реконструированы - в селении Ногир и Владикавказе. Построена школа в станице Черноярской. Все это дало около 2,5 тысячи ученических мест.

Благодаря масштабной федеральной программе капитально отремонтированы и оснащены новым оборудованием 34 школы, на очереди в этом году - еще 32.

По нацпроекту «Образование» открыт еще один детский технопарк «Кванториум». Создан Центр выявления и поддержки одаренных детей «Вершина». Открыты, в том числе и в селах, 22 «Точки роста».

Введены в эксплуатацию поликлиника ЦРБ Пригородного района, ФАПы и амбулатории в селах. Для учреждений здравоохранения приобретено 56 единиц медоборудования и 9 единиц автотранспорта. Решается вопрос с обеспечением жителей лекарствами.

Социальная поддержка семьям, имеющим детей, оказана в 2022-м 68 662 получателям указанных мер.

В лагерях и санаториях смогли побывать 32 688 детей, в этом году планируется - не менее 36 тысяч.

Единовременные выплаты получили 474 участника и инвалида ВОВ, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы умерших и погибших участников войны.

Адресную помощь получили 390 пострадавших в результате теракта в Беслане.

Построено 341,8 тыс. кв. метров общей площади, объем работ, выполненных строительными организациями, вырос на 6%.

Алагирский район вошел в пилотную программу модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Работы идут с опережением - проложено более 10 км трубопровода, 37% от запланированных объемов.

Реконструировано и отремонтировано более 150 км дорог на 3,6 млрд руб. - в рамках госпрограмм. Совершенствуется и система пассажирских перевозок - завершена разработка математической модели транспортного планирования.

2022-й был богат на культурные события. На достойном уровне прошли все мероприятия, посвященные 1100-летию Крещения Алании.

В этом году в республике появится еще одно учреждение культуры федерального значения: наряду с филиалами Мариинского театра и Пушкинского музея, - Дом-музей знаменитого театрального режиссера, уроженца Владикавказа Евгения Вахтангова.

В республике большое внимание уделяется подрастающему поколению и молодежи, созданию условий для развития талантов, раскрытия творческого и личностного потенциала, развитию гражданского самосознания и правовой культуры.

75% школьников занимаются в различных кружках и секциях.

В 2022 году североосетинские атлеты завоевали 951 награду на различных чемпионатах и первенствах. Из них 110 медалей - спортсмены с ограниченными физическими возможностями.

В минувшем году введены в эксплуатацию спорткомплекс в Ардоне, ФОК открытого типа в поселке Южном и две «умные» спортплощадки в Моздоке и Сунже. Несколько дней назад открылся стадион «Пищевик» в Беслане.

По программе «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» во Владикавказе строятся сразу два крупных спортобъекта - крытый футбольный манеж и ФОК с плавательным бассейном. Возводится новая ледовая арена. Строится спортивно-оздоровительный комплекс в Чиколе. Продолжается реконструкция республиканского стадиона «Спартак».