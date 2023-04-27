Фотограф со Ставрополья попал в рейтинг Forbes

Теперь ставропольский фотограф снимает для мировых брендов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Деловой журнал Forbes опубликовал лонг-лист рейтинга «30 до 30» — ежегодного рейтинга молодых, но уже успешных россиян. В число номинантов вошли четыре уроженца Северного Кавказа, а один из них — выходец из Ставропольского края.

Что такое «30 до 30»

С 2020 года Forbes ежегодно составляет рейтинг из 30 россиян в возрасте до 30 лет, которые добились определенного успеха в своей сфере. Редакторы рейтинга в составе экспертов, предпринимателей, управленцев, инвесторов и консультантов, составили лонг-лист из 100 номинантов.

Следующий этап — выбор 30 самых перспективных россиян, из которых в каждой из десяти категорий будут выбраны по три лауреата. Критерии при формировании списка номинантов включают: возраст (до 30 лет), признание в профессиональном сообществе, личную конкурентоспособность на российском и глобальном уровне.

Аналитики междунарожной консалтинговой компании McKinsey также участвовали в формировании критериев, а данные поисковых систем и социальных сетей использовались для оценки медийности героев.

«КП-Ставрополь» проанализировала лонг-лист из ста кандидатов. В списке нашлись четыре перспективных россиянина родом из регионов Северного Кавказа.

IT-предпринимательница Ирина Сенг

Девушка родилась и выросла во Владикавказе, затем перебралась в Москву получать образование в Высшей школе экономики. В 2015 году, в возрасте 22 лет, Ирина вместе с супругом основала студию разработки диджитал-проектов Picasel.

Постепенно идея эволюционировала и переросла в платформу Ace. Здесь команды разработчиков могут пользоваться полезными инструментами для развития проектов. Например, руководители имеют возможность отслеживать продуктивность и мотивацию сотрудников, а также их профессиональную совместимость — кого лучше объединить в работе над проектом.

К 30 годам Ирина привлекла десятки крупных клиентов, включая госкорпорации и банки. В декабре 2021 года супруги перебрались в Мексику и укрепляют позиции своей компании за рубежом.

Боец ММА Усман Нурмагомедов

Усман родился в маленьком селе под Махачкалой. Он с детства увлекался вольной борьбой, как и многие его ровесники, затем занялся тайским боксом. В 2015 году он начал тренировки в школе своего двоюродного дяди Абдулманапа Нурмагомедова (отца и тренера Хабиба Нурмагомедова). В 19 лет он поучаствовал в первом профессиональном бою.

После 11 громких побед Усман Нурмагомедов заключил контракт с американским ММА-промоушеном Bellator. В марте 2023 года 24-летний спортсмен защитил пояс в легком весе.

По оценкам специалистов, махачкалинский боец отличается точностью, скоростью, чувством дистанции и выносливостью. Его «старший коллега» Хабиб Нурмагомедов высоко оценивает потенциал двоюродного брата.

Фотограф Абдулл Артуев

Абдулл родился в 1993 году в Грозном. Когда он был маленьким, началась война, и его отец с семьей переехали в Ставропольский край. Там Абдулл рос и увлекался фотографией благодаря своему отцу, а модными вещами снабжала его старшая сестра.

Карьера Артуева начала превращаться в настоящее дело после того, как он познакомился с российским дизайнером Аленой Ахмадуллиной и сфотографировал ее коллекцию. Впоследствии он стал знаменитым фотографом в России и сотрудничает с известными изданиями и брендами, такими как Vogue, Harper's Bazaar, Celine и Aquazzura.

Стилист Ибрагим Гатциев

Ибрагим родом из Владикавказа, где его родители не были связаны с искусством, но давали ему свободу выбора. Он заинтересовался литературой, музыкой, фотографией и модой, что выразилось в его карьере. Он начал свой путь в Vogue как ассистент стилиста.

К 28 годам Ибрагим стал одним из самых дорогих российских стилистов. Стоимость его рабочего дня составляет порядка 270 000 рублей. Он сотрудничает со многими известными брендами и знаменитостями, такими как Анастасия Миронова и Татевик Карапетян.

Кроме того, в декабре 2021 года Гатциев запустил свой собственный бренд одежды Planta Rosa с блогером Евгенией Павлин, который стал очень популярным в 2022 году. Бренд заработал более 250 млн рублей и привлек внимание британской модели Роузи Хантингтон-Уайтли.