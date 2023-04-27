Осужденный на пожизненное зэк судился с ФСИН из-за «Тетриса»: ему запретили играть в камере

Верховный суд поставил точку в истории с тетрисом в колонии Фото: Варвара АНТОНОВА

Верховный суд России признал законным действия колонии, в которой содержится пожизненно осужденный за теракт в Домодедово Ислам Яндиев. ФСИН не разрешила ему использовать «Тетрис». Это следует из текста решения, опубликованного на сайте суда.

В январе 2020 года Яндиеву прислали посылку с пресловутым «Тетрисом», но при проверке коробки устройство изъяли. Свое решение руководство колонии обосновывало так: «Игра является электронным носителем информации, то есть предметом, которым осужденным запрещено пользоваться». Защитник осужденного оспорил это решение через Назрановский суд Ингушетии, который посчитал действия ФСИН обоснованными.

Правда, на этом дело не кончилось. Яндиев подал жалобу, и республиканский Верховный суд и кассационный суд постановили вернуть «Тетрис». Свое решение они мотивировали тем, что, несмотря на на то, что «Тетрис» – электронное устройство, на нем нельзя воспроизводить и хранить иную информацию, кроме системной программы – самой игры «Тетрис». Такая игрушка, по мнению второго и третьего суда, не противоречит правилам ФСИН.

– Суд апелляционной инстанции, с которым согласился суд кассационной инстанции, [...] исходил из того, что игра «Тетрис» не имеет процессора и накопителя информации, позволяющих читать CD- и DVD-диски, поддерживающих карты памяти, необходимых для выхода в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет», – следует из текста определения Верховного суда России.

ФСИН, однако, не согласилась с таким выводом и обратился в Верховный суд России. Там поддержали ответчика: если на устройство разработчики смогли записать «Тетрис», то значит, это «электронный носитель информации» – то есть, запрещенный предмет. Согласно внутренним правилам ФСИН, осужденные могут пользоваться только настольными играми в конкретное время.

Верховный суд России отменил решения апелляционной инстанции и вернул постановление Назрановского суда. Таким образом у осужденного Яндиева окончательно забрали «Тетрис».

В тексте решения не уточняется, за что был осужден Ислам Яндиев. СМИ сообщают, что его приговорили к пожизненному сроку в колонии общего режима за теракт в аэропорту Домодедово в Москве 24 января 2011 года. В нем погибли 37 человек, пострадали – 170. Согласно выводам следствия, Яндиев вместе со своими братьями перевозил террориста-смертника Магомеда Евлоева.