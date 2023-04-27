Трехлетняя девочка чуть не утонула в выгребной яме в Ингушетии

Девочку нашли в истощенном состоянии. Фото: ГУ МЧС по Республике Ингушетия

В Ингушетии спасателям пришлось вытаскивать трехлетнюю девочку из выгребной ямы. Ребенок едва не задохнулся в фекалиях, рассказали в республиканском управлении МЧС.

Спасатели отряда «Эрзи» выехали на тревожный вызов из села Экажево. Трехлетний ребенок при невыясненных обстоятельствах провалился в глубокую выгребную яму деревенского туалета.

Среагировав быстро, спасатели спустились на дно ямы в бетонном полу на шестиметровом канате. Обвязав ребенка вокруг пояса, девочку успешно достали на поверхность.

Спасатели достали девочку 6-метровым канатом. Фото: ГУ МЧС по Республике Ингушетия

Сколько именно трехлетней малышке пришлось просидеть в яме, не называется, но нашли ее в истощенном состоянии. Тем не менее, спасатели счастливы, что девочка вообще выжила.

«Чудо, что она не задохнулась и не утонула!» — говорят сотрудники МЧС.

Ребенка осмотрели медики и оказали ей необходимую помощь.