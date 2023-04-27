За секс «не по-мужски» избили и шантажировали впятером на Кавказе

Свидание с любовницей обернулось для Тимура побоями. Фото: Рукавицын Олег, Булатов Алексей

Уединившись со своей возлюбленной в ее квартире, житель Нальчика обнаружил неприятный сюрприз — в самый пикантный момент в комнату ворвались пять незнакомцев с камерами. Свидание с любовницей закончилось сломанным носом, шантажом и пятью уголовными делами.

Любовный многоугольник

Тимур с Жанной (имена обоих героев истории изменены) познакомились в конце 2021-начале 2022 года. Между ними начали завязываться отношения. Чувствам влюбленных не помешало наличие у Тимура жены и детей.

В тот день мужчина попросился к Жанне в гости. После горячих переписок с предложением орально удовлетворить девушку она пригласила кавалера в гости. Время в ожидании Тимура она решила скрасить в компании своего знакомого Алана Гергова.

И Алан, и Жанна заверили следователей, что они просто друзья и в тот вечер просто пили чай и общались. Вдвоем стало скучно, и Алан пригласил в гости к девушке четырех друзей. С Темирланом Хусейновым и Астемиром Хакировым она была уже знакома, а с Алимом Ташиловым и Тамерланом Факовым встретилась впервые.

В разгаре посиделок Хусейнов попросил у Жанны телефон и вышел позвонить. Но вскоре вернулся и объявил, что нашел интересную переписку в смартфоне. Мужчины ознакомились с содержанием интимных сообщений Тимура и решили, что его стоит проучить за «недостойное поведение».

Свидание не по плану

План созрел на месте — парни решили тайно заснять рандеву, а затем вымогать у Тимура деньги под угрозой обнародования видео. По словам Жанны, она наотрез отказалась участвовать в затее из-за своих теплых чувств к мужчине. Тем не менее, парни остались в квартире до прихода молодого человека.

Тимура сразу удивила закрытая и завешенная простыней дверь кухни, но девушка заверила его, что просто сушит постельное белье, и провела его прямиком в комнату. В это время пятеро парней на кухне старались не издавать ни звука.

Когда за стеной послышались стоны, они отправились воплощать задуманное. Первыми в комнату вошли Факов и Ташилов, направляя на парочку телефоны с включенными вспышками. Затем к ним присоединились остальные.

Кто-то включил свет. Парочка подскочила, Жанна немедленно надела штаны и вышла из комнаты. Прежде чем Тимур успел отреагировать, он получил несколько ударов в лицо.

Убедившись, что неудачливый кавалер достаточно напуган, парни помогли ему утереть кровь, усадили на стул и направили на него объективы. Шокированный мужчина, уже с сотрясением мозга и сломанным носом, сделал все, что ему приказали — представился на камеру и рассказал, как именно он за минуту до этого удовлетворял Жанну. Затем Хакиров пригрозил обнародовать видео и опозорить семейного человека, если тот не выполнит все их условия.

Требования у шантажистов были на удивление скромными — 3 тысячи рублей наличными, два комплекта шин для «Lada Granta» и «Mercedes-Benz» и безлимитное обслуживание в автомастерской Тимура. Кроме того, парни анонсировали, что он должен будет ежемесячно платить им некоторую сумму денег. Цифру они собирались назвать позже, но пообещали, что будут брать «по минималке» — все-таки у него семья.

Бить не собирались, только напугать

Тимур на все согласился, лишь бы больше не получать по лицу. Хакиров записал его номер телефона, и избитому молодому человеку позволили уйти. Покинув квартиру, он немедленно пошел в полицию.

В суде Факов, Ташилов и Хусейнов уверяли, что насилие в планы друзей не входило — они лишь собирались заснять оральный секс на видео и затем шантажировать Тимура за «немужское» поведение. Все пятеро принесли ему извинения в процессе разбирательства.

Но раскаяние не помогло. Нальчикский городской суд признал всех виновными и отправил в колонию строгого режима. Избивших мужчину Астемира Хакирова и Алана Гергова приговорили к четырем и пяти годам соответственно. Ташилов, Факов и Хусейнов получили по три года. Этим троим позднее смягчили приговор в апелляции. Наказания Гергова и Хакирова Верховный суд КБР оставил без изменений.