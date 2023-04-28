Гномы, петунии и коптильни: что ставропольцы выбирают для дач к новому летнему сезону

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Дачный сезон уже практически в разгаре, и жители Ставрополя начали активно обустраивать свои участки и загородные дома. Мы собрали для вас самые популярные товары в разных категориях, которые помогают ставропольцам подготовить дачу к летнему сезону.

Во-первых, жители города начали активно заниматься украшением и обустройством загородных участков. За последние две недели популярность садовых фигурок выросла в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего ставропольцы выбирают фигурки в виде животных с цветочными горшками, гномов и мультгероев. Продажи качелей, гамаков и зонтов от солнца увеличились втрое, бассейнов — более чем в два раза.

Во-вторых, на хорошей даче всегда должна быть возможность вкусно перекусить — именно поэтому ставропольцы активно заказывают товары для готовки на свежем воздухе. Здесь лидируют чугунные и алюминиевые мангалы, а также казаны на 5-8 литров, которые обычно покупают для больших застолий. Заметно вырос интерес ставропольцев к грилям и коптильням: за последние две недели их популярность выросла в два раза относительно 2022 года. А первое место заняли коптильни на щепе и углях.

Конечно, какая может быть дача без своего сада и огорода? Жители Ставрополя в последнее время закупаются семенами лука, картофеля, томатов, а для эстетики — семенами петуний, лобелий и пеларгоний.

Изменения произошли и в категории товаров для дома — особенно тех, которые помогают создают уют. Так, за последние две недели продажи льняных скатертей и салфеток увеличились в 4 раза относительно прошлого года. Также заметно вырос спрос на деревянную мебель, гирлянды, светильники для стола и сада — продажи каждого из этих товаров увеличились вдвое.

Информация предоставлена на основе статистики Яндекс Маркета.