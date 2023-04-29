Студентка из Ставрополя соблазнила и бросила инвалида. Все ради нового iPhone

Купленную вещь девушка продала уже на следующий день. Фото: Владимир Веленгурин/Иван Макеев

На Ставрополье прошел суд над 21-летней девушкой, которая очаровала инвалида, чтобы заполучить новенький iPhone. Подробности истории рассказал источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах.

Максим нашел Ирину летом 2022 года на сайтах знакомств. У обоих интерес к общению был только романтический, но со временем мужчина поймал себя на мысли, что он влюбляется. Девушка принимала, что у него есть небольшие проблемы со здоровьем, была приятна в общении и очаровывала своей красотой.

Максим искал встреч с Ириной, приезжал в гости при любом удобном случае, хотя получалось не всегда: пенсия инвалида едва достигала 12 тысяч рублей, а постоянного места работы у него не было. Несмотря на такой скромный бюджет, Максим старался сделать каждую встречу сказочной. И однажды перестарался.

В очередной приезд Максима в Ставрополь Ирина пожаловалась, что ее телефон давно устарел и работает с перебоями – нужен был новый. Выбор пал на iPhone 11 с оперативной памятью в 128 гигабайт. В магазине продавали такой за 50 тысяч рублей. Максим сомневался, надо ли идти на такие траты, но Ирина уверила его – надо!

Поначалу девушка хотела взять кредит на себя, но все банки отказали безработной студентке. И тогда Ирина попросила помощи у своего верного спутника, у которого был хотя бы какой-то постоянный доход. Инвалиду одобрили кредит, но выходило, что парочка переплачивала больше 15 тысяч рублей. Ирина убедила, что будет платить, и Максим пошел на сделку.

Правда, затем стали происходить странные вещи. Ирина охладела в общении, отказывалась от встреч, да и фотки, приходившие от нее, были нечеткими, не айфоновскими. А потом Максим заметил просрочки по платежам и внес средства за несколько месяцев, надеясь еще на честность спутницы. Через месяц Ирина вероломно забросила Максима в черный список, и у мужчины не оставалось другого выбора, кроме как пойти в полицию.

Правоохранители обыскались Ирину, но потом поняли, что девушка выдумала имя. На самом деле, она была Маргаритой. Девушку задержали по подозрению в мошенничестве, и она призналась в содеянном, написала явку с повинной и раскаялась. В суде она уверяла, что отдаст кредит поклонника, и пролила свет на судьбу того самого iPhone. Оказалось, что уже на следующий день Маргарита задешево продала телефон в другом магазине. А вырученные 30 тысяч рублей потратила на личные нужды.

Промышленный суд Ставрополя признал девушку виновной и приговорил к 300 часам обязательных работ, которые ей придется отбывать, как минимум, в течение трех месяцев. Трудиться в общественно значимых сферах она будет после учебы.