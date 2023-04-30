Порывистый ветер и +20: майские праздники на Ставрополье начнутся с потепления и грозы

На майских в регионе потеплеет до +20, но синоптики прогнозируют ветер и дожди. Фото: Иван МАКЕЕВ

После достаточно прохладных выходных на Ставрополье придет потепление до +20. Однако синоптики регионального гидрометцентра предупруждают ставропольцев о том, что новая рабочая неделя в регионе начнется с порывистого ветра и сильных грозовых дождей. В понедельник, 1 мая 2023 года, в крае ожидаются грозы, в отдельных районах с градом. Температура воздуха утренние часы составит от +5 до +10 градусов тепла. Днем пройдет краткоременный дождь, а воздух прогреется до +13...+18 градусов. При этом будет дуть северо-западный ветер с порывами до 6 -11 метров в секунду. В краевом центре чуть холоднее: утром воздух прогреется только до +8, а днем до +15. Пройдут кратковременные дожди. Во вторник, 2 мая 2023 года, продолжат идти дожди с грозами, но воздух в крае прогреется до +20 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 -11 метров в секунду, в Ставрополе воздух прогрется до +15...+17 градусов тепла, пройдет кратковременный дождь, ветер северо-западный 9-11 метров в секунду. Также в Ставропольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что 1 мая в центральных и юго-восточных районах Ставропольского края местами ожидается высокая пожароопасность - 4 класс.