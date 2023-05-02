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Происшествия2 мая 2023 10:00

Четверо пострадали и один погиб: на Ставрополье прогулка туристов на байдарках закончилась трагедией

Турист погиб на Ставрополье во время прогулки на байдарках
Данил ЮРКОВ
Прогулка на байдарках на Ставрополье закончилась трагедией

Прогулка на байдарках на Ставрополье закончилась трагедией

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Пятеро туристов из Липецкой области 30 апреля решили прогуляться на байдарках по озеру Маныч-Гудило. Их целью было проплыть от моста в селе Дивном до города Пролетарска, который находится в Ростовской области. Заплыв начался без происшествий, однако спустя несколько километров байдарочников застала непогода.

— Поднялся сильный ветер, который разделил туристов. Две байдарки прибились к острову Лошадиный Апанасенковского округа. Третью вынесло в республику Калмыкию, где транспортное средство перевернулось, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Фото: ПАСС Ставропольского края

Фото: ПАСС Ставропольского края

В перевернувшейся байдарке сидели два человека. Женщина смогла выбраться из-под лодки. Она доплыла до берега в районе села Приютного, где была уже в безопасности. Вероятно, потерпевшая вызвала спасателей, чтобы помочь оставшимся туристам.

Мужчине, другому пассажиру перевернувшейся байдарки, спастись из-под лодки не получилось. Турист не смог выбраться из воды, а его тело нашли в 15 километрах от села Приютного местные жители.

Фото: ПАСС Ставропольского края

Фото: ПАСС Ставропольского края

Другим туристам, оставшимся в плену на Лошадином острове, помогли спасатели села Дивного. Специалисты забрали пострадавших на лодке, после чего их доставили в гостиницу. На следующий день они уехали домой.

ЧППроисшествия: ЧП