Четверо пострадали и один погиб: на Ставрополье прогулка туристов на байдарках закончилась трагедией

Прогулка на байдарках на Ставрополье закончилась трагедией Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Пятеро туристов из Липецкой области 30 апреля решили прогуляться на байдарках по озеру Маныч-Гудило. Их целью было проплыть от моста в селе Дивном до города Пролетарска, который находится в Ростовской области. Заплыв начался без происшествий, однако спустя несколько километров байдарочников застала непогода.

— Поднялся сильный ветер, который разделил туристов. Две байдарки прибились к острову Лошадиный Апанасенковского округа. Третью вынесло в республику Калмыкию, где транспортное средство перевернулось, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Фото: ПАСС Ставропольского края

В перевернувшейся байдарке сидели два человека. Женщина смогла выбраться из-под лодки. Она доплыла до берега в районе села Приютного, где была уже в безопасности. Вероятно, потерпевшая вызвала спасателей, чтобы помочь оставшимся туристам.

Мужчине, другому пассажиру перевернувшейся байдарки, спастись из-под лодки не получилось. Турист не смог выбраться из воды, а его тело нашли в 15 километрах от села Приютного местные жители.

Фото: ПАСС Ставропольского края

Другим туристам, оставшимся в плену на Лошадином острове, помогли спасатели села Дивного. Специалисты забрали пострадавших на лодке, после чего их доставили в гостиницу. На следующий день они уехали домой.