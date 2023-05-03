В Ставрополе на 9 мая перекроют 23 улицы
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ставрополе 9 мая 2023 года будет перекрыто 23 участка улиц. Список, объездные дороги во время Парада Победы - в материале «КП-Северный Кавказ».
Ограничение введут с 6:00 по 00:00. Это сделано для безопасного передвижения отдыхающих в городе, так как 9 мая в Ставрополе пройдет ряд патриотических и культурных мероприятий. Гостей и жителей краевой столиц ожидают военный парад, тематические программы на Крепостной горе, солдатская кухня, выступление сводного тысячного хора, различные мастер-классы и концерты, уличные спектакли, выступление звезд российской эстрады и другие события.
- улица Дзержинского (от Льва Толстого до Октябрьской Революции);
- улица Михаила Морозова (от Ломоносова до Маршала Жукова);
- улица Маршала Жукова (от Мира до Дзержинского);
- улица Ломоносова (от Мира до Дзержинского);
- улица Советская;
- улица Булкина;
- проспект Октябрьской Революции;
- улица Артема (от Мира до Дзержинского);
- проспект Карла Маркса (от Голенева до Октябрьской Революции);
- улица Суворова (от Карла Маркса до Ставропольской);
- улица Ставропольская (от Суворова до Подгорной);
- улица Розы Люксембург (от Дзержинского до Карла Маркса);
- проспект Маркса (от Голенева до Войтика);
- улица Кавалерийская (от Дачной до Дзержинского);
- улица Пушкина (от Дзержинского до Мира);
- улица Ленина (от Льва Толстого до Розы Люксембург);
- улицу Казачью (от Горького до Орджоникидзе);
- переулок Рылеева (от Орджоникидзе до Карла Маркса).
- улица Шпаковская (от Доваторцев до Ворошилова);
- улица 50 лет ВЛКСМ (от Шпаковской до Тухачевского);
- проспект Российский (от Западный обход до Тухачевского);
- улица генерала Маргелова;
- улица Ивана Щипакина.
Эти улицы будут перекрыты для движения машин, поэтому автомобилистам придется выбирать другие дороги. В пресс-службе администрации города Ставрополя предложили альтернативу ограниченным участкам.
- Мира;
- Голенева;
- Маяковского;
- Льва Толстого;
- Комсомольской (от Розы Люксембург до Чкалова);
- Розы Люксембург (от Мира до Дзержинского);
- Дзержинского (от Льва Толстого до Краснофлотской и от Голенева до Войтика);
- Войтика;
- Гражданской;
- Орджоникидзе;
- Апанасенковской;
- переулку Каховскому;
- Объездной;
- Ленина;
- Доваторцев;
- Пирогова;
- проспекту Ворошилова;
- Тухачевского;
- Рогожникова;
- проспекту Российскому (от Тухачевского до Перспективной);
- Западный обход.