В Ставрополе на 9 мая перекроют 23 улицы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе 9 мая 2023 года будет перекрыто 23 участка улиц. Список, объездные дороги во время Парада Победы - в материале «КП-Северный Кавказ».

Ограничение введут с 6:00 по 00:00. Это сделано для безопасного передвижения отдыхающих в городе, так как 9 мая в Ставрополе пройдет ряд патриотических и культурных мероприятий. Гостей и жителей краевой столиц ожидают военный парад, тематические программы на Крепостной горе, солдатская кухня, выступление сводного тысячного хора, различные мастер-классы и концерты, уличные спектакли, выступление звезд российской эстрады и другие события.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ 9 МАЯ В ЦЕНТРЕ СТАВРОПОЛЯ

- улица Дзержинского (от Льва Толстого до Октябрьской Революции);

- улица Михаила Морозова (от Ломоносова до Маршала Жукова);

- улица Маршала Жукова (от Мира до Дзержинского);

- улица Ломоносова (от Мира до Дзержинского);

- улица Советская;

- улица Булкина;

- проспект Октябрьской Революции;

- улица Артема (от Мира до Дзержинского);

- проспект Карла Маркса (от Голенева до Октябрьской Революции);

- улица Суворова (от Карла Маркса до Ставропольской);

- улица Ставропольская (от Суворова до Подгорной);

- улица Розы Люксембург (от Дзержинского до Карла Маркса);

- проспект Маркса (от Голенева до Войтика);

- улица Кавалерийская (от Дачной до Дзержинского);

- улица Пушкина (от Дзержинского до Мира);

- улица Ленина (от Льва Толстого до Розы Люксембург);

- улицу Казачью (от Горького до Орджоникидзе);

- переулок Рылеева (от Орджоникидзе до Карла Маркса).

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ 9 МАЯ НА ЮГЕ СТАВРОПОЛЯ

- улица Шпаковская (от Доваторцев до Ворошилова);

- улица 50 лет ВЛКСМ (от Шпаковской до Тухачевского);

- проспект Российский (от Западный обход до Тухачевского);

- улица генерала Маргелова;

- улица Ивана Щипакина.

Эти улицы будут перекрыты для движения машин, поэтому автомобилистам придется выбирать другие дороги. В пресс-службе администрации города Ставрополя предложили альтернативу ограниченным участкам.

ПО КАКИМ УЛИЦАМ МОЖНО ОБЪЕХАТЬ ПЕРЕКРЫТЫЕ ДОРОГИ 9 МАЯ

- Мира;

- Голенева;

- Маяковского;

- Льва Толстого;

- Комсомольской (от Розы Люксембург до Чкалова);

- Розы Люксембург (от Мира до Дзержинского);

- Дзержинского (от Льва Толстого до Краснофлотской и от Голенева до Войтика);

- Войтика;

- Гражданской;

- Орджоникидзе;

- Апанасенковской;

- переулку Каховскому;

- Объездной;

- Ленина;

- Доваторцев;

- Пирогова;

- проспекту Ворошилова;

- Тухачевского;

- Рогожникова;

- проспекту Российскому (от Тухачевского до Перспективной);

- Западный обход.