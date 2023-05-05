«Толпой загасим»: девочка-подросток в Ставрополе стала жертвой одноклассниц

Видео подростковых разборок попало в сеть. Фото: СУ СКР

В Ставрополе три школьницы напали на одноклассницу и жестоко избили. Экзекуцию снимали на видео. Правоохранители отреагировали на взрослые разборки между детьми лишь после огласки.

Родители одной из одноклассниц потерпевшей 14-летней Марины (имя девочки изменено) обнародовали ролик, в котором запечатлены издевательства над их дочерью. Девочка получает удары по голове и телу, а также оскорбления и угрозы.

Между побоями одноклассницы кроют девочку отборным матом и курят электронные сигареты.

«Мы тебя толпой загасим!» — кричат за кадром.

Можно разобрать, что раздору между подростками поспособствовал некий мальчик и его сестра, однако детали ссоры не озвучиваются. На видео Марина оправдывается, что она не встречалась с этими людьми, но обидчики не перестают наносить удары, оскорблять и угрожать.

Это уже третье избиение девочки за неделю, сообщает «Блокнот Ставрополь» со ссылкой на одного из родителей. Они рассказали, что их собственная дочь попыталась заступиться за Марину, но в ответ стала сама получать угрозы.

После огласки историей заинтересовались правоохранители. В краевой полиции сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних начали выяснять обстоятельства конфликта.

Подключились и сотрудники управления следкома по Ставропольскому краю.

«В ходе мониторинга размещенных в СМИ сведений выявлена публикация о том, что в Ставрополе между школьницами произошел конфликт с применением физического насилия к несовершеннолетней. Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по данному факту начал проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе ведомства.