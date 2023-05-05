Миллион за кривой нос: клинику Ессентуков наказали за неудачную ринопластику

Жительница Ставрополья отсудила миллион у больницы за некачественную операцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ессентуках прошел суд о некачественном оказании услуг. Местная жительница осталась недовольна результатам ринопластики, которую ей предоставила платная больница. Она требовала взыскать с учреждения расходы за неудачную операцию, компенсацию за ее проведение и морального вреда.

Гражданка пришла в больницу с диагнозом «искривление наружного носа» и попросила медиков исправить дефект. Врачи согласились на проведение ринопластики. Стороны обговорили дату и время и подготовились к операции.

Первый блин оказался комом – операция прошла безрезультатно. Дефект никуда не делся, а врачи развели руками. Да только вот после хирургического вмешательства появилась послеоперационная деформация. Гражданка решила еще раз пройти через процедуру в той же больнице.

Вторая операция также не принесла плодов. После вмешательства женщина заметила, что дефект никуда не пропал. Полностью разочаровавшись в учреждении, гражданка отправилась в другую больницу для исправления ошибок врачей. Помимо этого она подала иск в суд с требованием возместить ей деньги за неудачные операции.

— В Ессентукском городском суде рассмотрено гражданское дело по иску гражданки к медицинскому учреждению в связи с некачественно проведенными пластическими операциями по ринопластике носа, – сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.

Ессентукский городской суд. Фото: пресс-служба судов Ствропольского края

Женщина потребовала почти 2,5 млн рублей за все, что ей пришлось пережить: 341 тысяча – за потраченные на операции деньги, 647 тысяч – за траты на устранение причиненного вреда, 500 тысяч – компенсация морального вреда и 988 тысяч рублей неустойки.

Суд рассмотрел иск и принял решение удовлетворить требования гражданки частично. Вместо двух 2,5 она получила 966 тысяч рублей. В суде решили, что такая сумма достаточна для возмещения причиненного вреда. Решение пока что не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его.