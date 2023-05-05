Академик Госакадемии наук РАО Виктор Дедегкаев: «Воспитание молодежи - самый важный инструмент в борьбе за наше будущее!»

Виктор Хасанбиевич Дедегкаев Фото: Личный архив героя публикации

Виктора Хасанбиевича Дедегкаева хорошо знают не только в родной Северной Осетии. Известный ученый, действительный член Российской академии образования, профессор, доктор экономических наук, педагог. В прошлом - генеральный директор строительно-транспортной компании, депутат Верховного Совета РФ, глава Нацбанка Осетии, трижды избирался депутатом республиканского парламента.

В сложные для страны периоды ему доверяли особо ответственные участки работы, и он всегда справлялся, решал поставленные задачи, добиваясь наилучшего результата.

В канун 75-летия Виктора Хасанбиевича, которое он отмечает завтра, 6 мая, мы поговорили с ним о самом главном - отношении к Родине, людям, труду и воспитании молодого поколения.

«МОЙ ГЛАВНЫЙ В ЖИЗНИ УЧИТЕЛЬ»

Виктор Дедегкаев родился в 1948 году, в тяжелое послевоенное время, в прекрасном североосетинском селе Чикола. Как и многим его сверстникам, ему рано пришлось повзрослеть. Чтобы помогать маме, учительнице начальных классов, получающей 62 рубля в месяц, Виктор, старший из пятерых детей, после уроков шел работать почтальоном. Став старше, пошел в помощники тракториста. Трудился на совесть и с удовольствием, как научила его любимая бабушка - малообразованная, но высокоинтеллигентная и очень мудрая женщина. Она работала в колхозе звеньевой, дважды была делегатом Съезда колхозников СССР.

Бабушка часто брала юного Виктора (единственного из всех внуков) с собой на работу.

- Она трудилась от души, словно хорошую песню пела. Работала ли она в колхозе, занималась ли дома уборкой, стиркой или вязанием - всегда все делала по-особенному хорошо.

Бабушка во всем была примером для внука. В жизни самое важное, говорила она, - быть внимательным и чутким к другим, приходить на помощь по первому зову. А еще - вести себя правильно, не делать лишних движений и не говорить лишних слов. «Всегда думай о своем окружении, - наставляла она внука. - О родных, друзьях, соседях. Если им будет хорошо, то и тебе тоже…»

- Всю жизнь я руководствовался ее советами и никогда не ошибался, - говорит Виктор Хасанбиевич.

Все, чему научила его бабушка, он постарался передать детям и внукам, и сегодня юное поколение Дедегкаевых радует старших своим добрым и уважительным отношением к близким, отличными успехами, победами на олимпиадах, умением дружить и сопереживать.

НЕ РАДИ НАГРАДЫ

Учиться и работать Дедегкаев продолжал, и поступив в институт - спустя два месяца после зачисления устроился слесарем, чтобы помогать семье. Так и работал по ночам все пять лет учебы. И никто - ни однокурсники, ни преподаватели - даже не догадывались об этом, ведь учился он хорошо.

Окончив вуз, стал инженером. Но зарплаты в 100 рублей не хватало, чтобы обеспечивать и заботиться о близких, поэтому он по-прежнему дополнительно работал слесарем. Потом была служба в армии, где он вступил в партию, активно занялся спортом и стал чемпионом Туркестанского военного округа по шахматам и по боксу.

- Я всегда рассчитывал только на себя и никогда не думал о наградах - только о том, что за какое бы дело ни взялся, должен сделать его максимально хорошо.

После службы работал на автотранспортном предприятии объединения «Владикавказстрой» главным инженером, а затем и начальником объединения. В 1992 году Виктора Дедегкаева избрали депутатом Верховного Совета Российской Федерации, членом Высшего экономического Совета РФ. Он вел активную законотворческую деятельность и одновременно занимался наукой, защитил кандидатскую диссертацию.

В 1993 году Виктору Хасанбиевичу доверили возглавить Национальный банк Северной Осетии. Многие из нас помнят, что происходило тогда в экономике страны, в ее финансовом секторе. Но в Нацбанке Осетии дела обстояли хуже некуда - учреждение занимало последнее место в стране. Здесь тогда пропадал бесследно каждый седьмой рубль! Но Дедегкаев всего за год смог переломить ситуацию, и отныне здесь бесконтрольно не расходовали и 5 копеек.

Невероятный результат! И за него Виктор Хасанбиевич был удостоен особой, редко вручаемой, награды - Золотого значка Центрального Банка России.

- Мне очень помогал в работе Виктор Владимирович Геращенко, тогдашний глава ЦБ, знаменитый Геракл. Великий человек - во всем! Он меня учил и поддерживал.

Геращенко сыграл решающую роль в становлении Дедегкаева как человека труда, банкира и патриота России.

Глава Центробанка очень ценил Виктора Хасанбиевича, видел его большой потенциал и познакомил с Виктором Черномырдиным. Премьер тоже быстро разглядел в нем грамотного, способного руководителя, ответственного и честного. Виктор Степанович не раз предлагал Дедегкаеву перебраться в Москву. Но тот не мог оставить семью, которая еще не оправилась после смерти его младшего брата. Нужно было помогать маме, отцу-инвалиду...

Всегда с огромной благодарностью и теплотой Виктор Хасанбиевич вспоминает своих знаменитых наставников. Он очень дорожил их добрым к себе отношением и старался делать все, чтобы оправдать их доверие - выкладывался на 100 процентов, добивался отличных результатов и ни разу никого не подвел.

Когда Дедегкаев решил посвятить себя полностью научной и преподавательской деятельности и уйти с поста главы Нацбанка Осетии, тот уже занимал 4-е место в стране!

ИДЕТ БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ

Многие годы профессиональная деятельность Виктора Хасанбиевича связана с академической средой. Он преподает в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (государственном техническом университете), обучает студентов банковскому делу. До недавнего времени возглавлял кафедру «Финансы и кредит».

- Воспитание молодежи, ее образование должно быть у государства в приоритете, - уверен педагог. - А у нас в стране долгое время оно было не просто не на должном уровне - система образования, признанная в мире лучшей, сознательно разрушалась. И в итоге у нас в стране уже выросло два поколения, воспитанных на совершенно чуждых нам ценностях. Из учебников исчезло то, что могло научить патриотизму, любви к Отчизне, привить истинные жизненные ценности, с экранов ушли поучительные, добрые, высоконравственные фильмы. Это серьезная проблема, которую сейчас мы пытаемся решать, вернув в систему образования и воспитания то старое, что по-настоящему ценно, и убрать все наносное и вредное. Предстоит большая работа, но борьба за молодежь, а значит, и за будущее страны, уже идет.

ЛИЧНОЕ

«СНОВА ОЩУТИЛ СЕБЯ ГРАЖДАНИНОМ СССР»

События последнего времени очень четко показали, кто есть кто, считает Виктор Дедегкаев:

- Многим из тех, кого я знал лично, искренне уважал за их прежние дела, благотворительность, сегодня не подам руки - из-за их предательства и трусости.

Пришла пора проснуться, увидеть, наконец, где подлинное, по-настоящему ценное, а где - суррогат, фальшивка, понять, кто друг, кто - враг.

По роду своей академической работы я очень часто бываю за границей. Помню, раньше, когда узнавали, что я представляю Советский Союз, реагировали так, словно честь отдавали. Потом отношение изменилось, и не к лучшему.

В этом году мне тоже довелось работать за границей, в библиотеке - вместе с коллегами из Испании, Великобритании, Новой Зеландии. Узнав, что я из России, они отреагировали, как в старые добрые времена. А новозеландец вообще сказал: «Нам бы тоже Путина!». И я снова ощутил себя гражданином СССР, почувствовал гордость за свою страну. Сегодня у нас есть возможность вернуть уважение в мире, авторитет - через единство, силу духа и веру в истину и справедливость. Наши власти стремятся именно к этому, и я стремление к миру полностью поддерживаю.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Комсомольская правда» от всей души поздравляет Виктора Хасанбиевича с днем рождения и искренне желает ему и всем его близким доброго здоровья, благополучия, мира и удачи!