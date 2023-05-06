Выносил раненых и вел себя достойно: 24-летнего ВСУшника пригласили в чеченский спецназ «Ахмат»

Фото: скрин видео на странице Рамзана Кадырова в соцсети

В Белогоровке спецназу «Ахмат» сдался 24-летний солдат ВСУ. С ним для Рамзана Кадырова вышел в эфир замкомандующего 2-м армейским корпусом, помощник главы Чечни и командир «Ахмата» Апты Алаудинов. Плененный Ярослав Науменко служил в 4-м батальоне, 10-й роте, 3-м взводе первой Президентской бригады.

Он — сирота, воюет чуть больше месяца, попал в Белогоровку после короткого обучения как мобилизованный. Инфовброс киевской пропаганды о том, что якобы сотня бойцов чеченского спецназа попали в окружении в Белогоровке, военнопленный опроверг. И заявил, что преимущество явно не на стороне Украины. За несколько часов боя, со слов сдавшегося ВСУшника, 80% солдат из его взвода пали.

Апты Аронович поведал чеченскому лидеру, что Науменко помогал им выносить раненных российских солдат и вел себя достойно. За это ему предложили вступить в ряды спецназа «Ахмат», а не возвращаться на Украину. Пока. По словам Алаудинова, лучше ему приехать домой к бабушке и брату уже в освобожденное Россией государство.

- Сложите оружие и будете живы и здоровы как Ярослав, - обратился к украинским солдатам командир спецназа «Ахмат». - Если кто-то хочет контрнаступать — приглашаем к нам, туда, где мы находимся.

Накануне помощник Кадырова рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что у возглавляемых им подразделений нет проблем с боеприпасами. Их не «сверхъестественное количество», подчеркнул Апты Алаудинов, но хватит на оборону от украинских войск и наступление.