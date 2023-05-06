День Победы в Ставрополе 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

В Ставрополе уже начались праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы Фото: Тимур ХАНОВ

Несколько дней остается до главного праздника в нашей стране - Дня Победы. В Ставрополе продолжаются мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «КП-Северный Кавказ» публикует подробную программу.

Куда сходить в Ставрополе 7 мая 2023

В 9:30 на Аллее Славы в парке культуры и отдыха «Победа» состоится эстафета-марафона «Знамя Победы», а в 10:00 с площади 200-летия стартует велопробег «Спасибо деду за Победу».

В 16:00 на премьеру спектакля о событиях на Ставрополье во время фашистской оккупации «Коричневый дурман» приглашает центральная городская библиотека Ставропольской централизованной библиотечной системы на проспекте Октябрьской Революции, 7/2.

В 19:00 в рамках краевого фестиваля патриотического кино «В кадре - победа» начнется показ фильма «Белый тигр» в культурном пространстве «Ставрополец» на улице Трунова, 71.

Куда сходить в Ставрополе 8 мая 2023

В этот день на открытых площадках во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны города Ставрополя, и в воинских частях пройдут выступления фронтовых концертных бригад.

В 15:30 на стадионе «Электроавтоматика» по адресу: улица Заводская, 9 пройдет торжественная встреча участников завершившегося краевого автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая».

В 17:00 посетителей сквере на проспекте Юности, 20 ждет программа «Моя весна, моя Победа!» и полевая кухня.

Куда сходить в Ставрополе 9 мая 2023

День начнется с возложения цветов к мемориалу «Вечная слава» в 8:30.

На 10:00 запланировано начала военного парада на площади Ленина.

Мероприятия в центре Ставрополя

С 10:00 в краевой столице начнут работать многочисленные выставки. Дни открытых дверей пройдут в музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Память» (улица Шаумяна 45/1), музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве (улица Дзержинского, 135) и Краевом музее изобразительных искусств (улица Дзержинского, 115-119). Также посетителей ждут баннерные уличные выставки из музейных фондов: «Часовые памяти» (памятники и мемориальные объекты, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны) и «О войне и мире» (выставка работ художников Ставрополья – участников боевых сражений за Кавказ, Сталинград и на Курской дуге).

В 11:00 в Краевом музее изобразительных искусств заработает открытая уличная площадка по патриотическому рисунку «Эхо победы» с участием местных художников.

Также в 11:00 сразу в 11 точках начнется масштабная музыкальная и театральная программа «Весна победы». Гостей и жителей Ставрополя ждут у арт-объекта «Звездное небо», памятника Ангелу-Хранителю, знака «Я люблю Ставрополь», ТЦ «Нестеров», фонтана «Купающиеся дети», памятника К. Хетагурову, галереи «Паршин», фонтана на Крепостной горе, а также на Пешеходной улице, повороте между ФСБ и Газпромом, балконе Дома офицеров.

Одновременно с предыдущими мероприятиями начнется празднование Дня Победы на Крепостной горе. На восточном склоне запланировала программа «Слава тебе, победитель - солдат!» с полевой кухней, на сцене - концерт «Победная Весна» лучших творческих коллективов Ставрополя, а молодежь ждет площадка по изготовлению брендированной одежды. Здесь же в 12:00 развернется «Солдатский привал» и споет сводный тысячный хор «Поющая юность Ставрополья».

В полдень к празднованию присоединятся парк культуры и отдыха города «Центральный» на улице К. Хетагурова, 11

- программа «Великой Победе посвящается!» с работой полевой кухни (12:00);

- праздничная программа культурного центра ГУ МВД по Ставропольскому краю (15:00);

- танцевальный вечер «Майский вальс» (16:00),

а также Александровская площадь:

- мастер-класс по оформлению имбирных пряников в символике праздника (12:00);

- мастер-класс по написанию картин под открытым небом «Майский пленэр» (15:00);

- акция «На волне Победы» с массовым исполнением песни «День Победы» (18:00).

В 15:00 на площадке перед фонтаном в сквере имени А.Х. Джадоева ставропольские поэты, музыканты и художники устроят перформанс «Весна на клавишах Победы».

В 17:00 зрителям покажут уличный спектакль «Там, на войне» у знака «Я люблю Ставрополь» на Александровской площади.

В это же время начнется концерт артистов Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова «Имя тебе ПОБЕДИТЕЛЬ!» (у центрального входа в театр).

Дальше программа переместится на Крепостную гору:

19:00 - концерт «Любимые песни военных лет» с участием солиста Мариинского театра, лауреата Международных конкурсов Олега Сычева (Санкт-Петербург) и симфонического оркестра Ставропольской госфилармонии;

20:00 - выступление театра песни «Вива» концертно-творческого объединения «Аккорд»

21:00 - выступление звезд российской эстрады, которое в 22:00 завершится салютом.

Мероприятия в юго-западном районе Ставрополя

В 9:00 от стелы героям-доваторцам в путь отправятся участники массового мотопробега «Марш Победы», а в 12:00 аналогичную акцию проведут автомобилисты.

В 11:00 в парке Победы начнется праздничная программа «Салют Победы!» с полевой кухней, а также пройдет выставка моделей «Орудия Победы» Клуба стендового моделизма «26-я дивизия». Далее:

- театрализованный концерт «Была Победа - Победа будет!» Ставропольского краевого колледжа искусств (14:00);

- концертная программа «Помним! Гордимся!» детского научного центра «ДНК» (16:00);

- праздничная программа театра эстрады парка «Победа» (17:00);

- концерт автора-исполнителя, фронтового артиста Александра Дадали (19:00);

- праздничная программа «Симфония Донбаса» с участием артистов ДНР и ЛНР, шоу-группы «Воля» (20:00);

- артиллерийский салют (22:00).

В полдень у музея «Моя страна. Моя история» (улица Западный обход, 58В) состоится патриотическая акция «Журавли нашей памяти», а через час - семейный фестиваль «Девятый день большого мая».

На Владимирской площади запланирована следующая программа:

- тематические площадки: аквагрим, фотозона с фотографами, роспись банера, рисование мелками, шоу мыльных пузырей, аниматоры, игры с вожатыми, сборка и разборка автомата, соревнования по лазертагу, виртуальный патриотический музей истории Отечества и казачества, выставка ретроавтомобилей (16:00 - 18:00);

- концерт казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная Степь» (18:00 - 19:00);

- акция «Знамя Победы» - разворот увеличенной копии знамении Победы (19:00);

- флэшмоб «Севастопольский Вальс» (19:15);

- концерт кавер-группы «Мастер и Маргарита» (19:30);

- концерт группы «НьюТон» (20:15);

- акция «На волне Победы» всеобщее исполнение песен военных лет в формате караоке (21:00).

- светомузыкальное шоу на фонтане «Россия» (21:30).

Большая программа ожидается и в Сквере Героев с 14 до 18 часов:

- праздный концерт детских и юношеских коллективов Ставрополя;

- патриотическая, игровая и образовательная площадка;

- соревнования по скейтспорту и велоспорту;

- мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей;

- фестиваль воздушных змеев;

- творческие и игровые площадки.