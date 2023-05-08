Парк с рухнувшей каруселью в Оренбурге принадлежит бизнесмену из Кабардино-Балкарии

Карусель рунула вместе с посетителями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владельцем парка аттракционов в Оренбурге, где рухнула карусель 6 мая, оказался бизнесмен из Кабардино-Балкарии. Андзору Бифову также принадлежит аналогичный парк в Нальчике.

Что произошло в Оренбурге?

Катастрофа в Оренбурге произошла во второй половине дня в субботу. На территории «Оренпарка» карусель «Цепочка» упала, когда на ней находилось много посетителей, в том числе дети и взрослые, которые пришли туда отдохнуть в выходной день. Пострадало 20 человек.

Очевидцы без помощи спасателей вытащили пострадавших из поврежденной карусели. Некоторых пострадавших отвезли в больницу на своих машинах.

Возбуждены уголовные дела, в случившемся разбирается следствие. Представитель владельцев парка пообещал властям области, что юрлицо оплатит лечение и реабилитацию пострадавших.

Кто владеет «Оренпарком»?

Как выяснила «Комсомолка», у парка аттракционов два учредителя. 90% бизнеса принадлежит Андзору Бифову, 10% — Эмме Шогеновой. Оба предпринимателя — родом из Кабардино-Балкарской республики.

Бифов и Шогенова владеют аналогичным бизнесом в Нальчике. Доли распределены таким же образом — 9 на 1.

По информации источника «КП-Ставрополь», Андзору Бифову 55 лет. Он всего лишь на два года моложе депутата Госдумы Анатолия Бифова, и проживают они оба в Баксане.

В ООО «Аттракционы города Нальчика» однофамилец депутата выступает и учредителем, и генеральным директором.