«Салам москвичам»: пышногрудая блогерша оголилась в Махачкале и разгневала верующих

Фото с формами напоказ обернулись для блогерши наплывом гневных комментариев. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Блогерша из Москвы увлеченно постила о своей любви к людям и природе Дагестана. До тех пор, пока местные мусульмане не раскритиковали ее за откровенные фото на махачкалинском пляже. В ответ девушка оскорбила недовольных комментаторов.

Фитнес-модель Арина Вольфсон — студентка одного из лучших медицинских вузов страны. Но, по ее словам, девушка решила, что учеба не для нее.

— Поняла, что учеба как таковая меня не интересует. Ни мед, ни что-то другое. Я понимаю, что не хочу учиться. Хочу жить так, как желает сердце. Подхожу к папе и разговариваю с ним на эту тему. Говорю, я отчислюсь, устроюсь на работу в Махачкале и буду жить спокойно, — рассказала она в своем блоге.

Но после ее третьей поездки в Дагестан спокойная жизнь в республике ей точно не грозит. Очередной восторженный пост о том, как хорошо ей в регионе, девушка приправила откровенным видео в одних трусах на фоне гор.

Фото: соцсети Арины

Еще один пост с почти оголенной грудью в купальнике на пляже Махачкалы Арина прокомментировала: «Салам москвичам! Теперь точно понятно, что в Дагестане». Реплика задела местных жителей за живое.

«На Кавказе многое можно увидеть, ну такой разврат вам здесь никто не позволит, поверьте! Будете так опозорены, что придется бежать обратно! Вообще совесть потеряли, что за вид, забыли где находитесь?», — пишут ей возмущенные комментаторы.

Конфликт разгорелся еще сильнее, когда Арина решила ответить хейтерам.

— Люди, у которых внутри чистота, никогда не будут нести грязь снаружи. Обращаюсь к вам, мусульмане — 90% из тех, кто мне пишет, не живет по шариату. Вы делаете намаз пять раз в день? Вы не курите? Не пьете? У вас не было связей до свадьбы? Нет, вот и не надо меня учить, как жить и одеваться, — резко высказалась блогерша.

Скандал разлетелся по соцсетям, и теперь россияне ведут обратный отсчет до момента, когда Арина запостит видео с извинениями. А переезд слишком смелой блогерши в Махачкалу теперь вряд ли пройдет по плану.