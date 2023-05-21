«Медики сделали все возможное»: в минздраве Ставрополья рассказали, как умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Гурцкая и Кучеренко были в браке почти 20 лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Стали известны подробности смерти Петра Кучеренко - заместителя министра науки и высшего образования РФ, мужа певицы Дианы Гурцкая (в браке они находились с 2005 года, воспитывали сына Константина). Мужчине было всего 46 лет.

Чиновник находился в Гаване, куда он прилетел в командировку в составе российской делегации. На обратном пути из Кубы Кучеренко стало плохо. Пилот принял решение экстренно приземлиться в Минеральных Водах.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Министерства здравоохранения Ставропольского края, медиков заранее оповестили о внештатной ситуации - к моменту прибытия самолета они уже дежурили возле взлетно-посадочной полосы.

- По запросу экипажа в аэропорт незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался, - уточнили в минздраве СК.

Семья Петра Кучеренко от комментариев пока воздерживается. Брат Дианы Гурцкая сообщил, что его сестра сейчас просто убита горем.