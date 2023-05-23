С 26 мая в Ставрополе начнутся экзамены ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последний звонок в школах Ставрополя отзвенел 23 мая 2023 года, а уже в пятницу, 26 мая, начнутся первые ЕГЭ. В этом году в краевой столице выпускаются более двух тысяч 11-классников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Все экзамены пройдут в очном режиме - ковидных ограничений не предвидится. Руководители учебных заведений уже получили указания по работе. Аттестаты 11-классники начнут получать с 24 июня.

Кстати, актуальную и полезную информацию о высших и средних специальных учебных заведениях Северного Кавказа и об особенностях единого госэкзамена в 2023 году вы можете найти в спецпроекте «КП».

Расписание ЕГЭ 2023 в Ставропольском крае

- 26 мая: география, литература, химия;

- 29 мая: русский язык;

- 1 июня: математика (базовый и профильный уровни);

- 5 июня: история, физика;

- 8 июня: обществознание;

- 13 июня: иностранные языка (кроме раздела «Говорение»), биология;

- 16 июня: иностранные языки («Говорение»);

- 17 июня: иностранные языки («Говорение»);

- 19 июня: информатика и ИКТ;

- 20 июня: информатика и ИКТ.

Когда резервные дни ЕГЭ 2023 в Ставропольском крае

- 22 июня: русский язык;

- 23 июня: география, литература, иностранные языки («Говорение»);

- 26 июня: математика (базовый и профильный уровни);

- 27 июня: иностранные языки (кроме «Говорения»), биология, информатика и ИКТ;

- 28 июня: обществознание, химия;

- 29 июня: история, физика;

- 1 июля: по всем учебным предметам.