Пропали на три дня: поиски шестерых белорусских туристов на Эльбрусе завершены

Фото: МЧС КЧР

Шестеро туристов из Беларуси отправились на восхождение по западному склону Эльбруса 14 мая. 21 мая они перестали выходить на связь, но лишь 23 числа об их пропаже сообщили в МЧС. Спустя 30 часов поисков спасатели нашли пропавших.

Группа туристов, вопреки рекомендациям службы спасения, не зарегистрировала маршрут. Как выяснила «Комсомолка», шесть человек, возглавляемых минским врачом Алексеем Глазковым, отправилась в экспедицию 14 мая.

Неудачливые альпинисты познакомились друг с другом на сайте для поиска попутчиков, и не все из них имеют большой опыт. Несмотря на это, выбранный изначально маршрут почему-то решили сменить на ходу.

Изначально туристы планировали остановиться в ущелье Узункол в одноименном лагере. Но туда они так и не попали, решив покорить высоту более рискованным маршрутом по западному склону Эльбруса. Последним их видел водитель, доставивший группу на высоту 3000 метров.

В воскресенье, 21 мая, туристы должны были собраться на заранее выбранном пункте, но в назначенный день на связь никто не вышел. С собой у них были спутниковые телефоны, которые, вероятно, разрядились за время похода.

Лишь через день, 23 мая, диспетчеры получили сообщение о пропавших белорусских туристах. Поисково-спасательный отряд немедленно приступил к поискам, позднее к операции привлекли вертолет из Минеральных Вод. Несмотря на это, к концу первого дня их так и не нашли.

На второй день на поиски отправились более 80 человек, 24 единицы техники, беспилотник и вертолет Ми-8 МЧС России.

— Спасательная операция длилась более 30 часов в сложном горном рельефе местности, в условиях неблагоприятных погодных явлений. Подъем на высоту сопровождался сильным шквалистым ветром и осадками в виде снега, — рассказали в МЧС по Карачаево-Черкесии.

Лишь к вечеру 24 мая туристы нашлись. Группу обнаружили на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг, угрозы жизни альпинистов нет. Спасатели занимаются безопасным спуском найденных.