Крутили миллиардами: аферистов-страховщиков поймали при попытке сбежать из России

Элементы фото: Шахиджанян Сергей / Килькин Артем Фото: Залина ТАТАРОВА

В Ставропольском крае следком и ФСБ разоблачили преступную группу, которая промышляла кражами в сфере автострахования. Троих уже задержали, еще три десятка человек — в розыске, сообщили в СУ СКР по СКФО.

По данным следствия, в схему были вовлечены более 30 человек. Мошенники собрали всех необходимых для аферы специалистов — экспертов-оценщиков, сотрудников страховых компаний и даже правоохранителей.

С декабря 2020 по октябрь 2021 года члены группы инсценировали множество аварий, чтобы зафиксировать якобы механические повреждения автомобилей. Все аварии были фиктивными. Задокументировав «ущерб», злоумышленники подавали их в «Росгосстрах».

Мошенники попались на очередной сделке стоимостью в 1,8 миллиона рублей, когда страховая компания наконец что-то заподозрила и отказалась выплачивать компенсацию. Один из активных участников группы попытался покинуть страну и сбежать в Грузию, но его остановили на пограничном пункте Верхний Ларс. Кроме него, задержали программиста и бухгалтера, которые тоже участвовали в преступной схеме.

По подсчетам правоохранителей, общий оборот денежных средств на банковских картах фигурантов оценен в более чем 1,5 миллиарда рублей. Оперативники изъяли у них банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и печатное оборудование.

Всех троих задержанных заключили под стражу. Сейчас следователи ищут остальных участников масштабной аферы и оценивают нанесенный ими ущерб.