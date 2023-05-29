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Спорт29 мая 2023 16:45

«Он достал меня»: дагестанский футболист «Манчестер Сити» бросил на прогиб противника во время матча

Футболист «Манчестер Сити» Ибрагимов бросил соперника на прогиб во время матча
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Мухаммад Ибрагимов. Фото: соцсети футболиста

Мухаммад Ибрагимов. Фото: соцсети футболиста

Дагестанский игрок академии «Манчестер Сити» Мухаммад Ибрагимов оказался в центре скандала из-за драки во время матча.

Об этом инциденте рассказал сам футболист на страницах своих социальных сетей. Во время игры с 11-летними сверстниками против Ибрагимова сделали жесткий подкат, но он успел отдать мяч партнеру. Когда противник поднимался, между ними произошел короткий словесный конфликт, в ходе которого юниоры начали толкаться. Однако затем дагестанский футболист взял соперника в захват со спины и «бросил на прогиб».

Ссору остановили взрослые, которые оттащили Ибрагимова и помогли встать пострадавшему.

– Он правда достал меня, – прокомментировал свой поступок юный футболист.

Чем кончился инцидент, неизвестно, но комментаторы предполагают, что юноше не простили бы такое и его должны были удалить прямой красной карточкой. Причем за выходку дагестанец мог бы получить дисквалификацию на несколько игр.

Мухаммад Ибрагимов вместе с родителями и тремя братьями приехал в Великобританию из Буйнакска (Дагестан) пять лет назад. Его старший брат Амир тренируется в академии «Манчестера Юнайтед» и играет за юниорскую команду до 15 лет.