«Я приняла свой диагноз»: Ольга из Ставрополя рассказала, как живет с шизоаффективным расстройством

Фото: ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1»

Шизоаффективное расстройство - это промежуточная форма между шизофренией и биполярным расстройством. Подавленность или возбуждённость могут сочетаться с заблуждениями и галлюцинациями.

Героиня нового выпуска программы, подготовленной совместно со Ставропольской краевой психиатрической больницей №1, Ольга рассказала, что началось все с резких перепадов настроения - сильное воодушевление сменяла глубокая апатия. Было трудно понять, что происходит.

Фото: ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1»

По совету знакомых девушка обратилась за помощью к специалистам. 20-летней ставропольчанке поставили диагноз — шизоаффективное расстройство. Лечение началось сразу, продолжается сегодня, и поддерживающую терапию Ольга будет получать на протяжении всей жизни. Она смогла принять своё состояние.

- Я к этому отношусь как к обычной болезни, например, диабету. Просто кому-то надо сидеть на диете и не есть сладкое, а мне нужна поддерживающая терапия, - говорит она.

После прохождения лечения девушка окончила университет, устроилась на работу, помогает сестре воспитывать детей. Большую часть её жизни сегодня занимает творчество. Ольга пишет картины, стихи и учится играть на музыкальных инструментах. В клубе для пациентов и их родственников Ставропольской краевой психиатрической больницы №1 расписывает сумки и общается с друзьями.

Такое общение, отмечают психологи, хорошо сказывается на общем состоянии пациентов и динамике вхождения в ремиссию. Поддержка и психотерапия помогают понять болезнь и лучше с ней справиться. Ольга дала совет тем, кто столкнулся с этим недугом.

- Нужно принять болезнь и понять, что это не приговор. Продолжать полноценно жить, заниматься творчеством, общаться с людьми и не замыкаться в себе. Главное - соблюдать рекомендации врачей, - говорит героиня программы.

Историю Ольги, которая сумела принять свой диагноз и начать жить полноценной жизнью, слушайте в подкасте.

А узнать больше о психических расстройствах и методах их лечения можно на сайте Ставропольской краевой психиатрической больницы №1.