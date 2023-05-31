Ближе к звездам: тур в Архыз признали самым уникальным в России

Некоторые из наиболее крупных метеоритов будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие следы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лучший способ провести отпуск — это отправиться в путешествие. Но не обязательно лететь за границу, чтобы испытать незабываемые впечатления.

Популярный маркетплейс подготовил список уникальных авторских туров по России, включающий самые интересные и необычные предложения. Первое место в рейтинге занял тур в Архыз, во время которого можно наблюдать самый интенсивный звездопад года — метеорный поток Персеиды.

Это уникальное природное явление происходит в августе. Земля проходит через шлейф метеоритов, оставленных хвостом кометы Свифта-Таттла, которые будут лететь к нам со скоростью 210 тысяч километров в час и загораться на высоте 70 километров над Землей.

Некоторые из наиболее крупных метеоритов будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие следы. Это захватывающее зрелище можно наблюдать в Архызе на высоте 2000 метров.

Фото: АГИРОВ Тимур

В Нижнем Архызе в Карачаево-Черкесии расположена астрофизическая обсерватория, построенная специально для наблюдения за звездами. Туристам предлагается понаблюдать за звездопадом в объективы одних из мощнейших телескопов в мире.

Тур рассчитан на три дня и представляет собой не только наблюдение за звездами, но и насыщенную развлекательную программу. Организаторы предлагают прогулки по живописным местам, экскурсии по окрестным достопримечательностям, поездки на вертолете и квадроциклах, а также увлекательные мастер-классы.