Месяц без еды: застрявшую на речном островке собаку спасли в Дагестане

Фото: пресс-служба МЧС Дагестана

В селе Чирката Гумбетовского района Дагестана спасатели спасли истощенную собаку. Местные жители позвонили в пожарную часть №45 с просьбой о помощи. Кое-как люди смогли услышать жалобный лай животного, который глушился шумом бурной реки Андийское Койсу.

В 45 метрах от берега, на маленьком островке, сидела собака. Каким-то образом ей удалось попасть туда и продержаться длительное время. Обратно бедняге выбраться не удалось. На место приехали специалисты, которые снарядились спасательными веревками и карабинами.

Фото: пресс-служба МЧС Дагестана

— Под руководством начальника части Нажуева М.Н. работники ПЧ-45 организовали спасательную операцию по эвакуации животного с островка, используя спасательные веревки и карабины, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Действовать спасателям надо было очень быстро, так как вода в реке поднималась. Еще немного, и собака бы оказалась под водой. Специалисты делали все, чтобы избежать печальных последствий.

Фото: пресс-служба МЧС Дагестана

Собаку благополучно вернули на берег, где отдали ветеринарам. Оказалось, собака пробыла на островке почти месяц. Все это время у нее не было еды, из-за чего она была сильно истощена.

Не заметь животное неравнодушные жители села, спасти ее бы не удалось. Спасатели успели вытащить собаку из плена маленького островка, и теперь она сможет дальше бегать и радоваться жизни.