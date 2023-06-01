Тинькофф Мобайл теперь работает на Ставрополье

Тинькофф Мобайл расширяет географию своей деятельности и готовится к запуску своих услуг в новых регионах. На очереди — Ставропольский край.

Ставрополье — один из первых регионов, в которых Тинькофф Мобайл будет предоставлять свои услуги на инфраструктуре МТС в рамках новой волны масштабной региональной экспансии. База активных клиентов оператора по всей России выросла более чем в два раза за прошлый год.

По словам генерального директора Тинькофф Мобайла Виталия Бриедиса, Ставрополье — особый регион для виртуального оператора. Здесь с самого начала располагается центр клиентского обслуживания мобильного оператора. В двух офисах работают более 670 сотрудников клиентского сервиса. Ежемесячно они проводят 200 тыс. звонков и 500 тыс. чатов с клиентами.

«Здесь с 2017 года начался развиваться клиентский сервис Тинькофф Мобайла Теперь мы можем предоставлять не только рабочие места своим сотрудникам, но и нашу мобильную связь всем клиентам. Мы долго готовились к выходу в новые регионы: создали уникальный для рынка телеком-продукт с фокусом на инновационные технологии и защиту абонентов от спама и мошенничества в синергии с банком, росли, выбирали нового инфраструкторного партнера – все для того, чтобы предоставлять мобильную связь везде, где живут наши клиенты и клиенты экосистемы Тинькофф», — говорит он.

Тинькофф Мобайл начал развиваться в сфере мобильной связи в России с 2017 года. Среди предоставляемых технологий в рамках мобильной связи: телефонный секретарь Олег, запись звонков, определитель номера, виртуальный номер и другие инновационные технологии.

Также Тинькофф Мобайл предлагает максимально возможную защиту от мошенничества и спама, благодаря совместной работе с Тинькофф Банком и использованию единой платформы безопасности. Это помогло оператору стать наиболее безопасным мобильным оператором в России по результатам исследования ИИА TelecomDaily в 2022 году.

— Рынок телекома показывает отрицательный рост клиентской базы, за прошлый год он сократился на 1%. За прошлый год «Тинькофф Мобайл» вырос в два раза по клиентской базе. По сравнению с маем прошлого года, мы выросли уже в два раза, — рассказал на презентации в Ставрополе директор по развитию «Тинькофф Мобайла» Антон Никольский-Волконский.

Тинькофф Мобайл является лидером не только в развитии своей отрасли, но и в обеспечении безопасности своих абонентов, что позволяет оператору сохранять лидерство на рынке мобильной связи. Это подтверждают звания, полученные от информационно-аналитического агентства TelecomDaily и портала «Банки.ру».