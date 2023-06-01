Достали из горной реки и обогрели: в Дагестане спасли теленка, чуть не утонувшего в бурном течении

Фото с места событий: соцсети

Небо над Дагестаном с 31 мая затянуто тучами. Дождь периодически льет и резко заканчивается, оставляя местных жителей в лучшем случае по щиколотку в воде. В некоторых районах ситуация страшнее. В Гумбетовском районе, например, селевой поток после ливня с градом смыл дорогу в горах. В некоторых поселках видели, как дождевые потоки, стекая с возвышенностей, образуют что-то, подобное водопаду.

Но в горной реке Сулак нашли теленка, который всеми силами цеплялся за жизнь. По всей видимости, маленькая коровка оказалась в воде, сорвавшись с обрыва. Очевидцев ужаснула эта картина, и один из них решил на своей лодке вызволить теленка из воды. Если бы не они, то теленок с большой вероятностью погиб бы.

– Какой маленький теленок! Ошалеть! Красавец.

В реке теленок получил небольшие травмы. Неравнодушные дагестанцы вытерли кровь с животного и отогрели его. Сейчас спаситель будет искать хозяев бедолаги, а если не найдет – оставит у себя.

А за день до проливных дождей в Дагестане стало известно о другой чудесной истории. Местные спасатели помогли собаке, застрявшей на острове. Как там очутился этот дружок – неизвестно, но выбраться на большую землю он не мог: с обеих сторон текла бурная река, которая, к слову, заглушала жалобный вой пса.

Животное не могло докричаться до людей, ориентировочно, несколько дней, пока его не заметили местные жители. Спасатели доставили собаку к людям, которые покормили и согрели его.