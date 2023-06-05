Перепутал постели: житель Дагестана остался на свободе после совращения несовершеннолетней сестры своей девушки

Следователи долго выясняли, были ли на самом деле контакт или нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане к обязательным работам приговорили местного жителя, совращавшего младшую сестру своей девушки. Об этом «КП-Ставрополь» сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в Хасавюрте Шамиль поругался с Лейлой (все имена изменены - Пр.) и на всю ночь ушел из дома. Девушка не ложилась спать, мучалась, вспоминая о споре, и постоянно звонила возлюбленному – тот не выходил на связь. Утром Лейла ушла на работу и разбудила младшую сестру Заиру, чтобы та закрылась. На допросе школьница призналась, что спросонья не расслышала слова родственницы и заснула с открытыми дверьми.

Через час вернулся пьяный Шамиль и решил извиниться перед спутницей по-особенному. По его замыслу, он просто ляжет рядом с Лейлой, крепко обнимет ее и через постель смягчит обиженное сердце возлюбленной. Почти все так и было. Шамиль разделся до нижнего белья, лег в кровать, где, по его представлению, была Лейла, начал приставать к тому, кто там лежал, и зашел слишком далеко. Только после того, как Заира проснулась и повернулась, он заметил ошибку.

Как утверждает школьница, после этого злоумышленник полностью оголился и продолжил развратные действия, пытаясь ее успокоить. Заира запаниковала и никак не могла осознать, что происходит, а после почувствовала острую боль в животе, оттолкнула парня сестры и увидела кровь. Сконфузившийся мужчина принялся одеваться и слезно просил никому не говорить о случившемся. А школьница полдня просидела в комнате рыдая.

На следующий день Лейла призналась родне, что было прошлым утром, и заявила об изнасиловании. Рассказ она приукрасила, чтобы наказать Шамиля за неуважение к сестре. Уверенность в том, что контакт был, укрепил знакомый гинеколог, который на глаз определил, что школьница якобы уже не девочка. Семья обратилась в правоохранительные органы, которые завели уголовное дело.

Правда, вскоре потерпевшая созналась, что все приукрасила. Из-за этого обвинение значительно смягчилось – Шамилю вменяли развратные действия (первая часть 135 статьи УК РФ). Мужчина признал вину и по решению городского суда получил 350 часов обязательных работ. Все стороны остались довольны приговором, и накануне он вступил в силу.

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