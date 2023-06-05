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5 июня 2023 14:20

Перепутал постели: житель Дагестана остался на свободе после совращения несовершеннолетней сестры своей девушки

В Дагестане дело о совращении школьницы закончилось мягким приговором
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
Следователи долго выясняли, были ли на самом деле контакт или нет

Следователи долго выясняли, были ли на самом деле контакт или нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане к обязательным работам приговорили местного жителя, совращавшего младшую сестру своей девушки. Об этом «КП-Ставрополь» сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в Хасавюрте Шамиль поругался с Лейлой (все имена изменены - Пр.) и на всю ночь ушел из дома. Девушка не ложилась спать, мучалась, вспоминая о споре, и постоянно звонила возлюбленному – тот не выходил на связь. Утром Лейла ушла на работу и разбудила младшую сестру Заиру, чтобы та закрылась. На допросе школьница призналась, что спросонья не расслышала слова родственницы и заснула с открытыми дверьми.

Через час вернулся пьяный Шамиль и решил извиниться перед спутницей по-особенному. По его замыслу, он просто ляжет рядом с Лейлой, крепко обнимет ее и через постель смягчит обиженное сердце возлюбленной. Почти все так и было. Шамиль разделся до нижнего белья, лег в кровать, где, по его представлению, была Лейла, начал приставать к тому, кто там лежал, и зашел слишком далеко. Только после того, как Заира проснулась и повернулась, он заметил ошибку.

Как утверждает школьница, после этого злоумышленник полностью оголился и продолжил развратные действия, пытаясь ее успокоить. Заира запаниковала и никак не могла осознать, что происходит, а после почувствовала острую боль в животе, оттолкнула парня сестры и увидела кровь. Сконфузившийся мужчина принялся одеваться и слезно просил никому не говорить о случившемся. А школьница полдня просидела в комнате рыдая.

На следующий день Лейла призналась родне, что было прошлым утром, и заявила об изнасиловании. Рассказ она приукрасила, чтобы наказать Шамиля за неуважение к сестре. Уверенность в том, что контакт был, укрепил знакомый гинеколог, который на глаз определил, что школьница якобы уже не девочка. Семья обратилась в правоохранительные органы, которые завели уголовное дело.

Правда, вскоре потерпевшая созналась, что все приукрасила. Из-за этого обвинение значительно смягчилось – Шамилю вменяли развратные действия (первая часть 135 статьи УК РФ). Мужчина признал вину и по решению городского суда получил 350 часов обязательных работ. Все стороны остались довольны приговором, и накануне он вступил в силу.

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