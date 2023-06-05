Маньяк заигрался с детьми: бизнесмен со Ставрополья ответит перед судом за перегибы на хоррор-квесте

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге бизнесмену со Ставрополья и его компаньону предъявили обвинение за хоррор-квест, вышедший из-под контроля. Об этом сообщают пресс-службы городских правоохранительных ведомств.

В сентябре 2022 года мужчины арендовали два помещения, чтобы проводить там хоррор-квесты. Самые кошмарные – «Хостел. Культ Дьявола» и «Проклятие монахини» – устраивали в доме №13-15 по улице Циолковского. Организацией групп и написанием сценариев занимался 20-летний местный житель.

Дом, в котором проходили самые страшные квесты. Фото: Яндекс.Карты

А вот его 31-летний компаньон с Кавказа должен был сопровождать клиентов и выполнять роль маньяка. Для устрашения и физического насилия над игроками он мог использовать электрошокер, наручники, свечи и другие подручные средства.

Программа хоррор-квестов, которую предлагали предприниматели. Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

Просуществовал бизнес друзей полгода, пока 23 февраля 2023 года к ним не пришла группа подростков от 16 до 17 лет. В ходе квеста шесть школьников получили травмы разной степени тяжести. Как отмечает прокуратура Санкт-Петербурга, «маньяк» игнорировал просьбы прекратить игру.

Помещения были стилизованы под фильмы ужасов. Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

После обращения в правоохранительные органы началась проверка бизнеса авторов квеста. Выяснилось, что помещения, используемые для интерактивной игры, не отвечали требованиям пожарной безопасности. Против предпринимателей возбудили уголовное дело по подозрению в причинении среднего вреда здоровью (часть 1 статьи 112 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ). Фигурантам накануне предъявили обвинение, материалы передали в суд.