Попросил не материться: за замечание таксист пырнул подростка ножом в Дагестане

Фото: МВД Дагестана / архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

В Махачкале 42-летний таксист ударил подростка ножом за словесное замечание. В соцсетях ситуацию уже окрестили «разборкой не по-джентельменски».

В понедельник, 5 июня, мать с двумя сыновьями собрались поехать на море. Они сели в такси, и водитель не замедлил испортить семье настроение перед отдыхом. Мужчина заметно нервничал и громко матерился на других участников движения.

Вскоре 13-летний пассажир не выдержал. Мальчик сделал замечание таксисту и попросил выбирать выражения в присутствии его матери.

Таксист оскорбился, завязалась словесная перепалка. Проезжая по улице Даниялова, водитель остановил машину и перешел от слов к действиям. Мужчина решил отучить подростка делать замечания старшим радикальным способом — он достал нож и ударил ребенка в руку.

Потасовка привлекла внимание прохожих, и некий мужчина позвонил в полицию. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, а остальных участников конфликта — в отдел для дачи показаний, сообщили в МВД Дагестана.

— 5 июня 2023 года, в 14:50, в Дежурную часть Ленинского отдела полиции поступило сообщение от мужчины о том, что на улице Даниялова в Махачкале неизвестный мужчина с ножом бросается на его детей и, по его словам, ранил одного из них в руку, — рассказали в ведомстве.

Раненый мальчик проходит медосвидетельствование. Личность таксиста установили, но грозит ли ему наказание, пока не сообщается.