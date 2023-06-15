Обещали работу на Ставрополье: обворованный на вокзале оренбуржец попал в рабство в Дагестане

Мужчине обещали работу на ферме в Ставропольском крае, а привезли в Дагестан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Об очередном случае использования рабского труда на территории Дагестана рассказали волонтеры общественного движения против рабства в России «Альтернатива». На этот раз общественники помогли освободиться 60-летнему жителю Оренбургской области, которого обманом вывезли на Кавказ.

Оренбуржец Мухамет Худайбердин некоторое время работал в Москве, а в мае 2021 года собирался вернуться домой, где его ждала дочь. Пока ждал поезд – уснул, а когда проснулся, выяснилось, что мужчину обокрали. Забрали все – вещи, деньги и документы. Обворованный Мухамет стал легкой добычей для вербовщика. Незнакомец предложил ему поработать на животноводческой ферме на Ставрополье. Пообещал зарплату в 30 тысяч рублей. Мужчина согласился. Но вместо Ставропольского края его привезли в Дагестан. Там его передали в руки «хозяина», который определил нового сотрудника на работу в теплицы.

По словам Мухамета, его рабочий день начинался в шесть утра. Кормили скудно, а денег и вовсе не давали. На теплицах он проработал полтора года. И все это время мужчина надеялся, что ему все-таки выдадут зарплату – вернуться домой без денег он не мог, стыдно было перед дочкой.

Позже его перевели на новое место, на стройку недалеко от станции Инчхе, Каякентского района Дагестана. Вместе с другими трудягами Мухамет строил домики для отдыхающих на берегу Каспийского моря. Так он познакомился с таким же, как и он, попавшим в беду 33-летнем Михаилом Гиска. Михаил также поверил обещаниям вербовщика в Москве, где пытался устроить свою жизнь. Обратиться за помощью ему было не к кому, он вырос в детском доме.

Мухамету и Михаилу помогли волонтеры. Фото: "Альтернатива"

- Когда Мухамет Кинзяевич и Михаил Васильевич окончательно убедились в том, что на стройке платить им не собираются, то стали обдумывать план побега, - рассказывают волонтеры «Альтернативы».

Сбежать было не просто. За передвижениями трудяг пристально следили бригадиры, которые в случае неповиновения могли применить силу и угрожали связями с правоохранительными органами.

- Но все-таки Мухамету Кинзяевичу удалось связаться с дочерью, которая сразу же позвонила нам. В назначенную ночь наш волонтер по Северному Кавказу забрал мужчин, - рассказывает представитель общественного движения.

Мухамета посадили на поезд до Кувандыка в Оренбургской области, где его ждет дочь. А Михаила определили в приют, так как идти ему было некуда.

- Сейчас мужчины уже добрались до мест своего назначения и у них все хорошо. Мы желаем им удачи и верим, что больше в подобной ситуации они не окажутся! – подытожили волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продали на кирпичный завод: безработный россиянин попал в рабство в Дагестане

Жителя Томской области продали в рабство и заставили отрабатывать «долг» в Дагестане (подробнее).