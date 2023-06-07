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Общество7 июня 2023 12:45

Золото в шоколаде и бриллианты в салфетках: «креативную» контрабандистку задержали в аэропорту в Чечне

Таможенники в Грозном задержали россиянку при попытке вывезти золотые слитки в шоколадках в Турцию
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Крупные бриллианты и золотые слитки обнаружили в обычных шоколадках и салфетках. Фото: ФТС

Крупные бриллианты и золотые слитки обнаружили в обычных шоколадках и салфетках. Фото: ФТС

Фото: Залина ТАТАРОВА

Такую дорогую «Аленку» грозненские таможенники еще не видели. В аэропорту сотрудники досматривали улетающих из Чечни в Стамбул пассажиров и обнаружили ценный груз, замаскированный в безобидных на вид плитках шоколада.

Таможенники изъяли три золотых слитка и два бриллианта у россиянки в аэропорту в Грозном. Женщину остановили на границе, когда она пыталась вывезти ценные материалы из страны. Обнаружены три слитка в обертках от шоколада «Аленка» и два бриллианта, скрытые в упаковке бумажных салфеток.

Фото: ФТС

Фото: ФТС

— Женщину остановили на «зеленом» коридоре. Золото она спрятала в чемодане среди шоколадок, а бриллианты — в карман куртки в упаковку бумажных платочков, — рассказали в Федеральной таможенной службе.

По оценкам экспертов, золото из Швейцарии весом 150 граммов было чистотой 999. Бриллианты весом в два карата сертифицированы бельгийской компанией «HRD Antwerp» — крупнейшей алмазной лабораторией в мире.

Общая стоимость изъятых ценностей — более 3,5 миллиона рублей. Россиянка пыталась вывезти золото и бриллианты в Турцию.

Фото: ФТС

Фото: ФТС

«Золотой шоколад» и драгоценные камни изъяли, а саму женщину задержали прямо в аэропорту. На нее завели уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров, теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ