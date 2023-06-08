Лечили простуду, нашли рак: без дорогого лекарства 4-летний Миша из Ставрополя может умереть за два месяца

Жизнь Миши зависит от дорогостоящего лекарства. Фото: worldvita.ru Фото: Залина ТАТАРОВА

В 4 года маленький Миша из Ставрополя попал к врачам из-за обычной простуды. Мальчик сдал анализы, и результаты встревожили врачей. Ребенка немедленно отправили на обследование к гематологу и онкологу. Выяснилось страшное — мальчик страдает смертельной болезнью крови.

На этом беззаботное детство оборвалось. Миша еще не умеет читать и писать, зато знает, что такое химиотерапия и капельница. Его родители тем временем в отчаянии — долгое и тяжелое лечение может оказаться напрасным из-за простой аллергии.

Что такое острый лимфобластный лейкоз

Диагноз Миши — острый лимфобластный лейкоз. Это болезнь крови и костного мозга. Особенность патологии — формирование незрелых лейкоцитов, которые вытесняют здоровые клетки. Это приводит к подавлению иммунитета, развитию анемии, воспалительных процессов, кровотечений и других нарушений. Острый лимфобластный лейкоз может развиваться очень быстро и без необходимого лечения может привести к смерти в течение нескольких месяцев.

В раннем возрасте мальчик практически не вылезает из больничных палат. Фото: worldvita.ru

— Когда узнали диагноз, первое — это отрицание. Что это не может быть, все перепутали. На начальном этапе лечения отказывали внутренние органы на фоне проводимой терапии. Но благодаря нашим врачам смогли поддержать и вывести из этого состояния, — рассказала мама Миши Елена корреспондентам федерального канала.

Существуют уже отлаженные схемы лечения этой болезни. Шанс выйти в ремиссию довольно высокий, если принимать препараты. Но здесь Мише вновь не повезло.

Аллергия на препарат от лейкоза

— Изначально нам делали химиотерапию — все шло гладко. Потом появилась реакция на один препарат. Заменили на другой. На него тоже пошла реакция, вплоть до отека Квинке, — поделилась ставропольчанка.

Из-за аллергии, которая может убить малыша быстрее рака, препараты пришлось отменить. Но без должного лечения болезнь быстро прогрессирует.

— Без лечения такие дети, раковые больные, живут около двух месяцев. Через два месяца у меня может не быть ребенка уже, — переживает Елена.

Миша не может играть с другими детьми и развлекается дома. Фото: worldvita.ru

Лекарство, которое не вызовет у Миши аллергию, существует. Однако оно не входит в перечень выдаваемых онкобольным лекарств и стоит около 1,7 миллиона рублей. Для обычной ставропольской семьи после всех затрат на лечение малыша сумма неподъемная, и государство им помочь не может.

Зато история Миши тронула души простых россиян. На крик о помощи отозвались сотни человек, некоторые пожертвовали более 100 тысяч рублей. За считанные дни благотворительный фонд смог собрать нужную сумму.

— Сложно подобрать слова, чтобы выразить всю радость! Вы спасли жизнь нашего сына, низкий Вам поклон! Теперь нам удастся вовремя пройти терапию жизненно важным препаратом и с помощью замечательных врачей побороть смертельную болезнь и перейти к процессу выздоровления. У нас впереди длительный и тяжелый период лечения, но, чувствуя такую коллективную поддержку добрых людей, мы понимаем, что все будет хорошо, — поблагодарили родители.