Кадр с места перестрелки опубликовали очевидцы. Фото: СОЦСЕТИ

Днем 9 июня жители Махачкалы сообщили о перестрелке на улице города. Место происшествия оцепила полиция.

Конфликт разгорелся возле ТЦ «Миркато» на улице Абушинского, 3 — возле троллейбусного кольца. Около 13 часов участники достали оружие.

Звуки выстрелов напугали очевидцев, были вызваны экстренные службы. На место выехали полиция и скорая, как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

На фото с места перестрелки, опубликованном очевидцами, видны несколько полицейских машин. Оперативники опрашивают участников и свидетелей конфликта.

— Три человека вышли из машины черного цвета и выстрелили в парня с табельного и травматического пистолета. Парня увезли на скорой помощи. Стрелявшие скрылись, — рассказали очевидцы с места.

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