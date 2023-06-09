Родители не уследили: годовалый ребенок проглотил 7 магнитов, саморез и едва не умер на Ставрополье

Магнитики от детской игрушки едва не убили годовалого малыша. Фото: архив КП / Минздрав СК Фото: Залина ТАТАРОВА

Обычный на первый взгляд вызов по поводу плохого самочувствия годовалого ребенка поступил в бригаду скорой помощи. Родители рассказали медикам о симптомах, но не подозревали, чем они могли быть вызваны. Лишь чудом врачи обнаружили в желудке мальчика 7 магнитов и саморез — и только эта случайность спасла ребенку жизнь.

В начале июня родители вызвали скорую с жалобами на симптомы, которые продолжались более суток: рвота, боли в животе, понос. Медики решили доставить малыша в Краевую детскую клиническую больницу для исключения хирургической патологии и последующей транспортировки в инфекционную больницу.

Хотя не было прямых признаков хирургического заболевания, дежурный врач-хирург по наитию назначил рентгенографию брюшной и грудной полости. Это решение оказалось ключевым — внутри малыша обнаружились магниты от детской игрушки и саморез.

Ребенка срочно отправили на операцию. Два магнита извлекли сразу, однако в толще стенки желудка обнаружился еще один, который был оставлен на месте из-за риска травмы полого органа. Для его удаления понадобилась еще одна операция.

Медики удалили третий магнит без повреждения задней стенки желудка. Затем обнаружили изменение тонкой кишки, вызванное наличием инородных тел в просвете кишечной трубки и несколькими перфоративными отверстиями. Хирургически были удалены саморез и пять магнитных шариков через дефекты кишечной стенки.

— Сложность данного случая обусловлена отсутствием анамнеза о проглоченных инородных телах, а благополучный исход – настороженностью дежурного хирурга и проведением рентгенологического обследования в момент поступления, — обозначил главный врач больницы Игорь Анисимов.

Глава хирургического отделения Детской краевой больницы Николай Быков рассказал КП-Ставрополь подробности истории. Врач особо подчеркнул — мальчик был в шаге от перитонита и летального исхода.

Среди попадающих внутрь желудка человека инородных предметов магниты по опасности уступают только батарейкам. Обычные предметы медики наловчились извлекать относительно легко. Но магниты зачастую тянут за собой другие предметы и в разы увеличивают риск травмы.

Даже рентген показал врачам не все предметы внутри малыша сразу. Саморез и два магнита извлекли из желудка сразу. Третий пришлось вырезать из толщи желудка, еще четыре успели попасть в кишечник.

— Желудок мы разрезали, чтобы достать предметы, но с кишечником рисковать не стали. После его вскрытия может быть много осложнений, которые малышу на пользу не пойдут. Хирурги аккуратно извлекли шарики из кишечника руками. Через 5 дней он уже восстановился и поехал домой, — рассказал Быков.

Родители малыша были уверены, что плохое самочувствие ребенка вызвано пищевым отравлением. Собеседник редакции уверен, что жизнь мальчику спасла интуиция и скорость дежурного хирурга.

— Повезло ребенку, что хирург назначил рентген. Его не при каждой боли в животе назначают, но он что-то заподозрил и решил на всякий случай проверить. Изначально ребенка хотели везти в инфекционную больницу, и, конечно, в итоге бы все равно предметы обнаружили. Но тогда было бы потеряно время, саморез бы нанес еще больше разрывов в желудке, и шансы на спасение были бы мизерные, — поделился медик.